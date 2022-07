Rosero, centro de la polémica: ¿se pasó de tragos? ¿qué opina Junior?

La discusión sobre el alcohol en el fútboles clara: no es si se toma o no, sino cuándo se toma. El tiempo libre de cada jugador es inviolable, pero cuando se trata del trabajo las cosas se pueden complicar.

¿De qué estamos hablando? De un video que rápidamente se hizo viral y que muestra al jugador Dany Rosero en compañía de otra persona, ambos en aparente estado de embriaguez.



Este es el video en cuestión:

#Junior “Vi el video de Rosero, él no tiene ninguna botella en la mano. Pasó que estaba con ropa del club. ¿Pero acusarlo de algo? Ha llegado siempre en buenas condiciones, me atrevo a decir que es el mejor defensa colombiano del momento”, Juan Cruz Realpic.twitter.com/AlcoybL5WX — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) July 20, 2022



Al comienzo se dijo que tenía una cerveza en la mano, que usaba el uniforme con logos de Atlético Junior y que era una actitud muy reprochable en medio de la competencia. Luego se aclaró que el video no es nuevo, que ya tiene varias semanas y que corresponde al tiempo de descanso del jugador, que es su derecho. Al menos en opinión del técnico Juan Cruz Real, ni es tan real la acusación ni tampoco es para tanto.



“Lo de Rosero vi el video. Primero no tiene ninguna botella en la mano, ni debajo de donde está. Segundo, ese video, por lo que tengo entendido, no es nuevo, sino de cuando acabamos la pretemporada. Está mal que la insignia del club se vea en ese tipo de videos, pero no puedo acusarlo de algo. Todos los días que he estado con él ha estado en óptimas condiciones. Ha venido jugando bien y me atrevería a decir que es el mejor defensor colombiano del momento. Indudablemente que el que puso el video fue malintencionado”, expresó el técnico en rueda de prensa.



Así que Rosero, tú tranquilo. Ser el mejor defensor del momento para el jefe es el respaldo que se necesitaba para pasar el trago amargo. Pero, por las dudas, cambiarse la ropa de entrenamiento no estaría de más...