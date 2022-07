Vuelven críticas a Wilmar Roldán: ¿arrogancia en penalti a 'Cariaco'?

En un empate más bien gris como el que firmaron La Equidad y Atlético Junior en Bogotá, por la tercera fecha de la Liga Betplay II 2022, todo se redujo a una polémica arbitral.

El central fue Wilmar Roldán y sobre él hubo serias críticas tras una jugada que pudo decidir el juego: Luis 'Cariaco' González sufrió una dura falta que debió sancionarse como penalti. En realidad, no solo no hubo cobro desde los 11 pasos sino que el venezolano se ganó un tarjeta amarilla por supuesta simulación.



Los analistas arbitrales coincidieron en que el defensor llega después del atacante al balón y la falta es clara. Para José Borda el error es doble pues no solo priva a Junior del penalti sino que hay una tarjeta injusta. En ese mismo sentido analizó la jugada la cuenta @elvarcentral .

NO DIO EL PENAL

En el juego @Equidadfutbol vs @AtleticoJunior_ el árbitro Roldán cometió 2 errores graves; uno, no pitó penal por zancadilla clara de Mahecha del local sobre González y dos, por el contrario amonestó al jugador del tiburón 'dizque' por simular la falta ¡Que Mal! pic.twitter.com/WUeRohybYQ — joseborda (@joseborda1) July 17, 2022

Pues que te digo, para mi era penalti a favor de Junior. Roldán amonestó a 'Cariaco' por simulación. El venezolano se anticipa, toca el balón, y es el jugador de Equidad el que entra tarde a la disputa. Desde la sala VOR no dijeron nada #LigaBetplay pic.twitter.com/jHx2rfIkUY — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) July 17, 2022

Muchos en el escenario bogotano se preguntaron por qué el juez no revisó la jugada en el VAR, si al final para eso está la herramienta tecnológica.



Al parecer los jueces del VAR sí lo habrían advertido, pero Rafael Castillo, editor de deportes del diario El Heraldo, se percibe "soberbia" en el árbitro Roldán: "Me parece que el VAR sí le avisó a Wílmar Roldán la posibilidad de penalti en la acción de ‘Cariaco’, pero el árbitro antioqueño, con la soberbia que le caracteriza, se mantuvo en que no hubo nada y ni siquiera se acercó a ver la repetición. Hasta amarilla le puso al venezolano".



Y añadió: "Mira la arrogancia con la que paró el juego para mostrarle la amarilla a ‘Cariaco’. No había necesidad de eso. Se la podía sacar después, cuando el partido se detuviera. Después de esa escena, le quedaba difícil, ante su soberbia, retractarse. Prefirió errar y contradecir el VAR".