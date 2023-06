¿Se queda? Junior tomó decisión final sobre continuidad de médico

Junior de Barranquilla está en pretemporada al mando de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez y mientras llegan más refuerzos y se confirman más salidas, hubo una polémica que generó el médico del equipo Javier Fernández, quien habló de una lesión ‘irreversible’ en Carlos Bacca y que le impedía estar en su mejor forma.

Luego de las explosivas declaraciones que generó polémica e incluso una reacción de Carlos Bacca respondiendo con una foto que estaba entrenando en forma con sus compañeros, el médico Fernández decidió dar un paso al costado y renunciar a su cargo. Sin embargo, luego de presentar su carta, las directivas no aceptaron su marcha y seguirá en el cargo, según confirmó el mismo doctor en una entrevista con El Heraldo.



“Yo hoy en la mañana había tomado la decisión de hacerme a un lado, creo que Junior necesita un director médico con mucho más tiempo, mucha más disposición que yo y no la tengo. Hablé con los accionistas, le dije al señor Antonio Char que quería retirarme del equipo, que realmente sentía que el club necesita una persona con más disposición y entrega, que yo no la tengo, pero me sorprendió bastante y resaltó la labor que he venido haciendo”, dijo el médico Fernández.



Pese a que no lo dejaron ir, los directivos sí le pusieron una condición y es que de ahora en adelante tendrá que cuidar sus declaraciones a los medios de comunicación para evitar conflictos y especulaciones dentro de la plantilla.



“Es como un llamado de atención. Yo tengo un jefe que son los dueños del equipo. Voy a ser más cuidadoso a la hora de emitir un concepto o información sobre cualquier situación en los medios de comunicación y a los jugadores”, mencionó Javier Fernández.



Luis Javier Fernández acaba de confirmar, en diálogo con @elheraldoco, que los directivos de @JuniorClubSA no le aceptaron la renuncia y seguirá en el cargo de director del departamento médico del equipo rojiblanco. pic.twitter.com/Agq08hFARi — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) June 16, 2023



Por ahora, el médico seguirá perteneciendo a Junior y solo queda esperar cómo será la temporada de Carlos Bacca, quien no logró tener sus mejores números en el primer semestre y con contrato vigente, habrá que ver si ‘Bolillo’ Gómez lo tiene para ser titular o revulsivo.