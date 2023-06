Le salio caro: médico de Junior renunció tras información sobre Bacca

Luis Javier Fernández, quién asumió el cargo como director del departamento médico del Junior de Barranquilla en 2022, tomó la decisión de abandonar el club luego de que sus declaraciones sobre el estado de salud de Carlos Bacca generaran polémica.



El día de ayer, Fernández indicó que el delantero sufría "una lesión irreversible en la rodilla derecha” para la cual “la ciencia no tenía respuesta”.



Este viernes, reconoció su error, pidió disculpas al delantero y presentó su carta de renuncia. “Muchos jugadores tienen lesiones morfológicas adversas y son capaces de jugar, entonces yo no puedo decir que Carlos no puede jugar”, expresó Fernández en diálogo con Cuid Sports.



"No se ha quejado de la rodilla en estas tres semanas. Si él puede trabajar a la par de los compañeros, cómo puedo decir yo que no puede? No tengo que ser el juez de eso, tiene que ser el balón y no el médico el que decida. Quiero disculparme con Carlos que es un profesional a carta cabal, con los accionistas de Junior, que estaban preocupados con estas declaraciones”, agregó Fernández.



También, reveló parte de las conversaciones que sostuvo con otros médicos del equipo tiburón tras su diagnóstico.

“Cuando se enteraron de las declaraciones no estuvieron de acuerdo conmigo, ellos están diariamente con Carlos y han visto una buena respuesta. Hay médicos que están día a día con él, yo soy un asesor del departamento médico. Jerónimo Angarita me decía que Carlos está bien, demasiado bien”, reconoció.



“Carlos presenta una lesión que hemos manejado muy bien, ha sido un profesional a carta cabal, ha hecho sesiones de recuperación extraordinarias por fuera del club”, añadió.



Por último, indicó que sus declaraciones se deben a la falta de seguimiento respecto a la salud del delantero, aunque realizó un análisis más detallado de los datos recogidos durante la pretemporada. Anoche estaba revisando y ha hecho números perfectos en una pretemporada exigente, no se ha perdido ni un solo segundo, su respuesta ha sido muy buena y a la par de sus compañeros”, concluyó.