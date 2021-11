Así llega Junior a cuadrangulares semifinales: de qué deben cuidarse

Atlético Junior llegó a la última jornada clasificado después de vencer en su patio a La Equidad y este domingo le terminó arañando un punto al Alianza Petrolera, aunque el botín pudo ser mayor de no ser por el error defensivo que terminó en penalti. El tiburón buscaba ser cabeza de serie pero también necesitaba resultados. Al final no se le dio y tuvo que conformarse con un cuarto lugar. Nada mal para los de Arturo Reyes, que en algún momento tuvieron su puesto en peligro. Sin embargo, las críticas van y vienen.

El equipo rojiblanco se clasificó con 33 puntos después de ganar ocho partidos, empatar nueve y perder tres. La empatitis lo tuvo en la cuerda floja pero sobre el remate del todos contra todos sumó lo suficiente para instalarse en los cuadrangulares. El rendimiento del equipo ha ido mejorando y en los últimos diez partidos apenas perdió uno, aquella goleada frente a Millonarios en Bogotá. Han tenido una compaña intermitente, lo que ha generado muchas críticas.



Las fortalezas: Confianza. El equipo barranquillero se ha llenado de algo que le hacía falta y que con el pasar de las jornadas ha ido adquiriendo. Además, en los últimos partidos han encontrado en Fabián Sambueza, Luis 'Cariaco' González y Edwuin Cetré, una combinación interesante para llegar al gol y esto les permitió asegurarse en los cuadrangulares. Cetré llega caliente con el gol pues le marcó a La Equidad y a Petrolera.



Las debilidades: La defensa no ha logrado consolidarse y el técnico tuvo que ingeniárselas para resolver ausencias por sanciones, lesiones y otros temas. Se ha hablado de casos de indisciplina. Si bien, Junior fue uno de los siete equipos que más goles marcó en la fase regular (25), también recibió una buena cantidad de anotaciones (21), más allá de tener a uno de los arqueros más consolidados en los últimos tiempos en el fútbol colombiano. Por otro lado, el equipo tampoco pudo superar a sus rivales de cuadrangulares. Perdió frente Nacional, empató con Deportivo Cali y empató con Pereira, con el que además cayó eliminado en octavos de Copa Colombia. Un panorama no muy favorable para los de Arturo Reyes.



La figura: Luis 'Cariaco' González. El venezolano se echó el equipo al hombro y desde adentro Reyes encontró un socio. Ha mostrado compromiso y no solo inyecta talento, sino que además impregna liderazgo. Por sus pies pasan todas las jugadas de ataque.



El técnico: Arturo Reyes. Es uno de los técnicos más criticados en el fútbol colombiano y aunque su fútbol no termina de convencer, lo cierto es que llevó al equipo a la siguiente fase y en las primeras posiciones. Su gran reto será ahora ganarle a aquellos rivales que no pudo superar antes y poder meterse en las finales de la Liga.