‘Hoy tuvimos más miedo a la altura, que a jugar’: Amaranto Perea

Frustración e impotencia. En Junior todavía no entienden cómo no pudieron aprovechar la ventaja de 3-2 en la semifinal de la Liga Bet Play I-2021 y terminaron eliminados por Millonarios, que les ganó 2-0 en el partido de vuelta, y con diez hombres conservaron el resultado.



Amaranto Perea, entrenador del equipo tiburón, lamentó que no haya sido por “falta de intensidad”, sino por “falta de concentración”.



“Hoy tuvimos más miedo a la altura que a jugar, no veía a este equipo tan impreciso como hoy. Con uno más y tampoco pudimos. Millonarios es justo finalista, ganó tres de los cuatro tiempos de esta llave. Un gol a los tres minutos y no pudimos ajustar. No jugamos bien, Millonarios fue mejor que nosotros”, manifestó Perea.



Luego, las preguntas en la rueda de prensa que llegaron desde Barranquilla, indagaban sobre el futuro del director técnico y del fracaso del equipo en todos los frentes este semestre.



“No sé si le damos valor a lo que significa un fracaso, yo no considero que este semestre lo sea. Si calificamos fracaso perder y no salir campeón, el 99% de los equipos fracasaron. Pese a la eliminación, este equipo hizo cosas muy buenas. Hablamos de fracasos, fracasos y fracasos; qué fácil. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Estas situaciones no ayudan a fortalecer el buen trabajo que se ha venido haciendo”.



Y añadió: “Si alguien tiene dudas de mi camino, es su problema. Es un mazazo para nosotros, hay que tener resiliencia y pensar que el futuro puede ser mejor. Esta semana será importante para mirar qué pasa. Hay que hacer análisis muy minuciosos para no equivocarnos. Estamos golpeados. Este equipo merece continuidad. No competimos como estábamos acostumbrados”.



A Amaranto le preguntaron si las ausencias de Teófilo Gutiérrez, Miguel Borja y otros jugadores, habían pesado para quedar eliminado en semifinales de Liga: “La ausencia de varios jugadores no tiene nada que ver con la eliminación. No lo puedo poner como excusa. Hasta acá, teníamos toda una ventaja para ir a la final. Es culpa nuestra, yo soy el principal responsable. No podemos echarle la culpa a la eliminación a los que no jugaron”.