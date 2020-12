¿Giro inesperado? Borja y Uribe, el dilema de Junior de cara al 2021

Junior quiere ser protagonista en el 2021 y para lograrlo está conformando una plantilla de primer nivel. El cuadro tiburón pasó la página de la eliminación de la Suramericana y la Liga, para comenzar con el proyecto que comandará Amaranto Perea en el próximo año.

Una de las prioridades de ese esperanzador proyecto es la contratación o vinculación de un goleador de élite, y en este orden de ideas, los nombres de Miguel Ángel Borja y Fernando Uribe toman peso en el radar juniorista.



Tras el anuncio de Borja en las redes sociales, en el que informó su salida del club, varios nombres empezaron a sonar como el posible reemplazo del goleador de la Liga en el equipo tiburón.



Como producto de esto, el experimentado Fernando Uribe apareció como la opción número uno para quedarse con el lugar de Borja en el plantel, pues, su representante aseguró en el programa VBar de Caracol Radio, que solo restarían detalles para confirmar su fichaje.



Sin embargo, horas después de las declaraciones del agente de Uribe, se conoció que la llegada del delantero exSantos al Junior se cayó, debido a que Miguel Ángel Borja estaría muy cerca de arreglar su continuidad con el equipo de la capital del Atlántico.



Desde Brasil, el medio Globo Esporte informó que Palmeiras, club dueño de los derechos de Borja, estaría dispuesto a extender el préstamo del delantero de 27 años, siempre y cuando el conjunto barranquillero acepte los nuevos términos de la negociación. El cuadro alviverde pretende tener el control sobre una posible venta del jugador en un futuro: 'el club le informaría a Junior sobre la oferta y tendría la potestad de vender a Borja si los colombianos no cubren una posible propuesta aprobada', explicó el medio.



Así las cosas, lo más probable es que Miguel Ángel Borja se quede seis meses más en Junior, quitándole la posibilidad a Uribe de unirse a la disciplina rojiblanca en en el 2021; no obstante, si no se llega a un acuerdo con Palmeiras por Borja, Uribe sería el candidato número uno para su reemplazo. ¡Sigue la novela!