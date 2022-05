Julio Comesaña valoró el esfuerzo del DIM para vencer a La Equidad

Deportivo Independiente Medellín venció 2-0 a La Equidad y arrancó de buena manera en el cuadrangular B de la Liga I-2022. Al final del partido, el técnico Julio Comesaña valoró el desempeño del equipo y confía que sigan de esa manera en este tramo definitivo del campeonato.

“Estos partidos en finales se deben jugar de esta manera, con mucha formalidad, con mucha pericia. Estoy complacido, si La Equidad nos hubiese golpeado al comienzo, tendríamos problemas, pero no les dimos chance, el equipo no se apuró con la pelota, circulamos, pensamos para poderlos penetrar y con el primer gol las cosas se pusieron mejor. En el segundo tiempo, salvo con algunos centros, no nos inquietaron, estuvimos atentos al contraataque, logramos dos goles muy bonitos. Estoy complacido porque el equipo jugó como hay que hacerlos en estos partidos contra un rival incómodo y peligroso”, remarcó Comesaña.

Además, el estratega comentó que “contra Internacional no estuvimos contentos, pero ya sabía para qué estábamos en la Sudamericana, el trabajo no nos alcanzó y debemos apuntarle a las finales, tuvimos el derecho de clasificar y no vamos a estar para participar sino para competir, buscaremos ganar los puntos necesarios para llegar a una final”.

Sobre el desempeño de Vladimir Hernández en este partido, donde anotó los goles para el triunfo rojo, Comesaña indicó que “Vladimir Hernández es uno de los jugadores que conocí desde la época del Junior, fue muy alegre, encarador, luego estuvo en Nacional y lo vi diferente, cuando vino a Medellín hablé sobre ubicarlo detrás del ‘9’, es un jugador con un tren inferior corto, pero en la banda se ubica muy bien. Quedé muy contento por ese reconocimiento y esos dos goles, ese segundo gol nadie se lo esperó, es de alguien con un talento enorme”.

En líneas generales, Julio precisó que “todo lo que sea de emociones que brinda el jugador en la cancha, el cariño uno lo recibe como corresponde, ese gol nos sirvió para sostener el ritmo del partido y marcar la diferencia. Jean Pineda en la primera línea de volantes, tuvo un mayor orden, no se desesperó como en otros partidos, salió limpio con la pelota. jugamos distintos porque había otros jugadores en cancha, me dio mucho gusto verlos tranquilos, serenos, sin emociones, me gustó el equipo”.

Pensando en lo que viene, Comesaña remarcó que “para mí, jugar de visitante o local, va mucho con las herramientas que uno tenga. Nosotros tenemos que medir el alcance de nuestro rival y la posibilidad de ganar o empatar, mirar si de entrada hay que ir a arrollar al rival, jugar más largo, es un tema estratégico, hemos aprendido a lo largo del torneo y las cosas han mejorado”.

Finalmente, habló sobre Felipe Pardo y su influencia en el grupo. “Felipe Pardo no está para jugar 90 minutos, hay que mirar cuando está mejor, si comenzando el partido o jugando con el rival más desgastado. Este rival juega muy bien por las bandas y Pardo no era el indicado para hacer ese desgaste, vamos a darle minutos. Si él estuviera en forma, jugaría de entrada”.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8