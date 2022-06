Julio Comesaña: ‘Nos queda una oportunidad, vamos a competir’

Deportivo Independiente Medellín cayó 0-1 con Tolima, por la quinta fecha del cuadrangular B en la Liga I-2022. El conjunto rojo quedó con una posibilidad para ser finalistas, aunque muy lejana, deberá ganarle a La Equidad en Bogotá y esperar por una derrota del Tolima en Ibagué contra Envigado. Al final del partido, Julio Comesaña habló sobre el trámite del encuentro y lo que viene para el equipo.

"El fútbol me ha enseñado a no hacer tragedias. Hay tres resultados, ganar, empatar o perder. Enfrentamos al mejor equipo del fútbol colombiano, tuvieron una opción clara, se nos escapó y aprovecharon. Cuesta mucho jugar por bandas, lo hicimos, pero nos faltó ser eficaces. Después no vi que Tolima nos haya sometido, con 10 jugadores tuvimos dificultades. Es muy difícil avanzar con una defensa rival. Nos desesperamos también, aceptó la derrota, Tolima aprovechó ", resaltó Comesaña.

Además, "hicimos una muy buena campaña. Nos queda una oportunidad, vamos a competir, con la intención de ganar. Pero no estoy pensando en milagros, a eso no entro".

Sobre las variantes, el estratega señaló que "el primer cambio era el de (Andrés) Ricaurte, hicimos variantes para tener más juego ofensivo, pero Tolima se repliega bien. No tuvimos claridad y nos desesperamos, con la expulsión de (Luciano) Pons, debíamos tener un centro delantero y decidí sacar a Vladimir porque estaba muy desgastado. Los otros cambios fueron para buscar claridad y profundidad. Hice variantes para encontrar el gol que no logramos. Hay momentos donde debemos agotar los recursos".

Sobre el andar del equipo y lo que ocurrió en este encuentro, Julio explicó que "este equipo encontró una manera de jugar que nos estaba dando resultados. Con las lesiones, suspensiones y demás tuvimos que cambiar un poco, fuimos perdiendo unas cosas y sumando otras para buscar seguir siendo eficaces. Pero no logramos hacerlo. Yo nunca vi a tres jugadores marcando al delantero. Vi a (Anderson) Plata entre los centrales. Terminamos mal las jugadas, el último pase de la banda hacia adentro no se dio, faltó precisión".

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8