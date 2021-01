'En líneas generales tuvimos las opciones más claras': Juan Cruz Real

Juan Cruz Real terminó el año como campeón de la Liga BetPlay y lo inició con la disputa de los cuartos de final de la Liga pendiente frente a Pasto en la capital nariñense. En ese partido único dejó cinco jugadores importantes y después de una buena presentación, América de Cali quedó eliminado en la tanda desde el punto penal tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Por eso, no obstante caer en ese objetivo, el entrenador argentino afirmó estar conforme con la actuación de su grupo, aunque tiene claro que le faltó eficacia para aprovechar las oportunidades de gol generadas especialmente en el complemento.



Cruz Real entregó sus puntos de vista sobre el compromiso: “Quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un esfuerzo muy grande, nosotros estuvimos con una nómina muy competitiva, pero dejamos cinco jugadores en Cali trabajando, habíamos terminado el 27 de diciembre y estamos pensando en todo lo que viene, obviamente trajimos una nómina con muchos jóvenes, la oportunidad de nuevo que empezaran varios juveniles, el ingreso de Barreiro después, así que en ese sentido estoy conforme, no contento, porque queríamos ganar, el partido no lo perdimos, esto de los penales como la vez pasada contra Santa Fe estuvimos muy bien, ahora nos tocó perder en ese sentido, pero estoy conforme con el esfuerzo de los jugadores, no es fácil jugar en la altura, el rival se hace muy fuerte, pero en las situaciones de gol me parece que nosotros tuvimos las más claras. En el segundo tiempo inclusive teníamos que haber terminado algunas jugadas en gol, y no pudimos hacerlo, ahora enfocarnos en lo que viene, tenemos cosas importantes por jugar, así que mirando para adelante”.



Acerca del objetivo general que tiene para la presente temporada, señaló que “seguir afianzando el equipo, seguir profundizando en la idea futbolística, seguir afianzando a todos los jóvenes que hemos venido proyectando en el equipo, en Pasto por ejemplo tuvimos en campo a Ortiz, a Sánchez, Batalla, a Moreno, cuatro jugadores de 20-21 años, contra un rival que jugó con todo lo que tiene, un muy buen rival, y que se hace fuerte por las cosas obvias de la geografía, luego incluimos a Barreiro y terminamos con más jóvenes, así que el objetivo como siempre en este club es ganar, apuntar ahora al campeonato, hacer un buen torneo, prepararnos obviamente para lo que va a hacer la competencia internacional y siempre pensando en lo que tenemos que hacer para representar a este club de la mejor manera”.



De la razón por la cual no llevó el grupo estelar, explicó que “debemos tener en cuenta que jugamos hasta el 27 de diciembre, empezamos el 6 de enero con las evaluaciones, el 7 a entrenar y ya el 14 estamos jugando una competencia, por eso tomamos la decisión con algunos jugadores de priorizar su preparación, porque sabemos lo que va a venir, así que me deja tranquilo el rendimiento de los futbolistas sabiendo que hace muy poco empezamos a entrenar, y que en el grupo que trajimos estaban varios juveniles”.



En cuanto a lo que faltó para definir el partido en los 90 minutos y no llegar a los cobros desde el punto blanco, señaló: “en líneas generales tuvimos las más claras, creamos situaciones de gol sobre todo en el segundo tiempo, que con más eficacia podíamos hacer hecho algún gol más, así que faltó finalizar la jugada, pero creo que mis jugadores estuvieron a la altura de acuerdo con la nómina mixta que tuvimos”.



Finalmente, habló de la necesidad de conseguir otros refuerzos de acuerdo con las salidas que se han dado en el equipo y si Duván Vergara es vendido en cualquier momento: “Eso lo dijimos, primeramente hay que ver si hay una salida más, después hay que hacer incorporaciones que como mínimo reemplacen a los que se van, sé que el club está trabajando en eso, y obviamente tenemos que armarnos de la mejor manera posible de acuerdo a lo que pueda el club y sabiendo que vamos a tener competencias importantes no dejamos de entender eso, así que vamos a terminar de armar la plantilla que necesitamos como mínimo para poder competir en buen nivel”.



América de Cali debía enfrentar este fin de semana a Patriotas en el inicio de la Liga BetPlay 2021, pero la Alcaldía de Tunja no autorizó el préstamo del Estadio La Independencia ante la situación del covid-19, porque el juego quedó aplazado hasta nueva orden.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces