Análisis de Juan Cruz Real tras primera victoria de América en 2021

Tal como lo hizo recientemente en dos ocasiones Alfredo Arias, técnico del Deportivo Cali, este viernes el timonel de América de Cali, Juan Cruz Real, se quejó del mal estado del campo de juego del Estadio La Independencia de Tunja.



Al mismo tiempo, el argentino valoró la actuación de sus dirigidos y considera que este triunfo, con la mayoría de sus jugadores titulares, va a servir pare encontrar la senda de recuperación que necesita el campeón colombiano.

¿Qué cree que hizo su equipo para ganar en una cancha difícil? “Hacía mucho que América no podía ganar en esta plaza, que es muy difícil. Creo que además del campo, de la altura, hoy la cancha honestamente no se encuentra en buenas condiciones para que equipos de primera división puedan jugar, la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande los jugadores, les doy todo el mérito a ellos, fue un partido duro, como lo preveíamos, hubo un momento en que supimos jugarlo, hubo un momento en que nos costó un poco más, pero lo importante, sabiendo que la plaza era difícil y hacía varios años que América no ganaba acá, me parece que fue muy importante sacar los tres puntos y era un resultado que necesitábamos”.



En cuanto a la actuación de Joel Graterol, a quien consideraron como figura y a la falta de solidez defensiva, expresó: “El arquero está para atajar y eso es importante que pueda estar cuando lo necesitamos, seguramente tendremos que mirar las ocasiones de gol del rival, pero el rival juega y es una plaza complicada, hay situaciones en las que el balón va más rápido, el ‘time’ cambia para un defensa, la solidez defensiva cuando se analiza se hace desde lo colectivo, no solamente la línea defensiva; pero analizaremos, así como el rival tuvo opciones, nosotros también pudimos hacer un gol más. Lo que me deja tranquilo es la entrega de los jugadores, que supieron interpretar cómo teníamos que enfrentar el partido, lo importante era ganar hoy, y el equipo lo consiguió”.



Aparte de que se sumaron tres puntos, se le consultó si quedó satisfecho con el volumen ofensivo de su equipo: “No sé si a mucha gente le habrá tocado venir acá a Tunja y jugar en esta cancha con el césped alto, por eso le doy mucho valor, es muy difícil esta plaza, de hecho hace poco vinieron equipos importantes y ganaron por un gol, el rival también juega, lo importante era ganar, seguramente analizaremos el partido y veremos qué cosas para corregir, no jugamos en cualquier cancha, acá Chicó se hace fuerte, un equipo que está peleando el descenso, que se juega la vida cada partido, me parece que los jugadores entendieron como enfrentar el partido y cómo ganarlo, que en definitiva hoy lo importante era eso”.



Acerca de si cree que la cancha conspiró contra el estilo de juego del cuadro escarlata, afirmó que “sí, sobre todo cuando un equipo trata de elaborar la verdad es que en esta cancha es muy difícil y que bueno que ganamos porque si no parecería que uno lo pone como una excusa, honestamente me parece que una cancha como esta no ayudas al espectáculo, cuando uno lo ve sin haber venido, verlo por televisión, ve hoy cómo está el campo, tratamos de jugar el partido no cómo queríamos, tuvimos que entender cómo jugar de acuerdo con las condiciones del campo”.



Sobre si este compromiso servirá para enderezar la senda victoriosa, dijo que “era importante ganar, en cuanto a la recuperación, iban tres partidos, no habíamos podido ganar todavía y es verdad que hoy recién pudimos tener a toda la gente, no habíamos podido tener el equipo completo, ya habíamos visto jugar al Boyacá y sabíamos que no iba a ser fácil, obviamente esperamos poder tener una sumatoria de partidos para seguir acumulando puntos importantes y en cada partido poder encadenar victorias”.



En tanto, Santiago Moreno señaló que “lo importante hoy era ganar y gracias a Dios lo logramos, muy agradecido con mis compañeros, corrimos y metimos para poder sacar los tres puntos”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces