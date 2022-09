Juan Cruz Real habló tras insultos de la hinchada: no se irá de Junior

El técnico argentino Juan Cruz Real acudió a la rueda de prensa postpartido en compañía de Didier Moreno, y allí dejó claro que por su mente no pasa salir del club, y más cuando a mitad de semana pelearán por el pase a la final de la Copa Betplay ante Unión Magdalena.



El entrenador se refirió a los duros insultos que recibió en el Metropolitano y al intento de agresión de algunos aficionados desde la tribuna, quienes le lanzaron botellas tras el 0-0 con Pereira. El resultado dejó muy molesta a la afición del Junior, y mientras los ánimos están caldeados, Juan Cruz asegura que no botará la toalla tan fácil.

Planteamiento y nulas respuestas: "Nos encontramos un equipo bastante replegado. Creo que tuvo mucho el balón pero no tuvo la claridad para poder quebrar un bloque bajo. En el segundo tiempo se tuvo un poco más de profundidad, con ocasiones que no terminamos bien, pero no pudimos romper el bloque. Los muchachos intentaron y con las variantes tratamos de buscar opciones para ganar el partido".



Ausencia de Pajoy, Albornoz y Cabrera: "No se trata de estar mal, hay que elegir 18 y en el banco se tenía a Sambueza, a Deossa. Hay que elegir y básicamente pasa por ahí".



Duros comentarios y pedido de hinchas para su salida: "La emocionalidad de la gente la entiendo, queríamos ganar y necesitamos ganar, y no pudimos conseguir eso. Yo soy cabezadura, cansado no estoy, yo no abandono proyectos, y no tengo la última palabra porque la directiva es la que toma las decisiones. Cuando más difíciles están las cosas, más me quedo. Hay tristeza por el resultado porque queríamos ganar, pero cansancio de seguir tratando, no".



Balance del estado anímico del Junior pensando en Copa: "Queríamos ganar y nos deja tristes no poder hacerlo. Quisiéramos estar más arriba en la tabla pero es lo que hay. Una vez terminan los partidos lo que queda es ver en qué se puede mejorar. Hay que ser muy fuerte de la cabeza y más en un club importante, sabemos de las exigencias que hay. Uno se cae, se levanta, se sacude y sigue".