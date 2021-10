Juan Carlos Osorio: ‘quiero excusarme con la afición de Santa Fe’

Los días en América no son los mejores. La mala racha de resultados deja a los escarlatas con el cupo en los ocho en vilo, con constantes salidas y entrada al lote de los clasificados. Los incidentes ocurridos con la afición de Santa Fe en el juego de la Superliga no pasaron desapercibidos, se hicieron virales y hubo rechazo de parte y parte.

En la previa del duelo de América contra Nacional, el entrenador se refirió al tema en cuestión “Me gustaría aprovechar la oportunidad para ofrecerle mis más genuinas, honestas y transparentes disculpas a la hinchada de Santa Fe. Conozco algunos de sus aficionados de primera mano, la voy bien con ellos y con los demás aficionados del país. Me parece que se está permitiendo en los estadios que se está permitiendo que se pase de la agresividad a la violencia. Está bien apoyar y gritar por los colores que se defienden. Pero cuando se entra a agredir, hay que erradicarlo del fútbol colombiano”.



Agregó sobre el actuar de algunas personas, que manchan el deporte en su desarrollo “Santa Fe es un gran club, con su cuerpo técnico. Pero siendo honesto en su afición tiene ciudadanos que representan al trabajador colombiano, así como hay indolentes, frustrados, inadaptados que van a manifestar eso en el estadio con la situación sociopolítica del país”.



Habló del gesto en cuestión, por el que fue duramente criticado “Que se grite, no hay problema. Cuando sentí el impacto pudo más el inconsciente, fue inmediata la reacción. Reitero y ofrezco disculpas a los buenos aficionados. Mi gesto imprudente, grosero, del cual estoy arrepentido y espero que nunca vuelva a pasar, fue en dirección a aquellos que me agredieron, escupieron e insultaron”.