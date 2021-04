Osorio lo da por hecho: 'quiero ganar la Libertadores con América'

No tiene ninguna duda: "en dos o tres días debo definir mi vinculación con América", dijo Juan Carlos Osorio.

Fin de la especulación. Habla como DT en propiedad y no deja dudas sobre su intención de llegar al club escarlata, horas después de anunciarse la salida de Juan Cruz Real.



"América resolvió su situación contractual con el profesor Juan Cruz, estoy dispuesto a dialogar mi vinculación, algo que en su momento les expresé a los directivos; quiero desarrollar un proyecto en esta prestigiosa institución", afirmó el risaraldense en entrevista con Jaime Dinas.



Su objetivo no tiene discusión: "quiero lograr el título de la Copa Libertadores con América ya que con Nacional inicié ese camino, que luego Reinaldo Rueda terminó con la obtención de esa Copa".



Tan claro tiene su panorama que hasta la plantilla ya la tiene perfilada: "He estudiado detalladamente la plantilla y me preocupa quienes van a salir. Quiero contar con Sánchez, Vergara y Yesus para tener un equipo con atacantes competitivos", añadió. Ojo que los dos últimos tienen ofertas y hace tiempo que buscan dar el paso al fútbol internacional.



Según él, no es que América sea su única opción, solo es la que más le gusta: "tengo propuestas de Rusia, China, Emiratos Árabes, Argentina y Brasil, pero quiero quedarme en Colombia y me gustaría dirigir en Cali, una ciudad en la que no he trabajado".



Hasta razones personales esgrimió: "mi esposa, que es caleña, y su familia, son hinchas del América; incluso mi cuñado tiene tatuado el escudo del América y desean que dirija en Cali".



Tulio Gómez, máximo accionista del club, aseguró en las últimas horas que espera llevar a buen término las negociaciones pero en el segundo semestre. ¿Conclusión? Pista despejada para el aterrizaje de Osorio.