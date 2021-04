Una a una: Cruz Real y su versión de todas sus polémicas en América

Juan Cruz Real hizo una análisis detallado de los diez meses que pasó en América de Cali y que terminaron con un título pero varios temas polémicos.

El argentino aceptó la invitación de FUTBOLRED y detalló cada punto con claridad. Esta es su verdad de lo que pasó en el interior de su equipo:



¿Le dejaron el equipo armado y resultó fácil, en la coyuntura de la pandemia, repetir título?



No fue fácil, era un equipo campeón y tuvimos que convencerlos con otras formas, no mejores ni peores, volvieron a creer y se volvió a ganar. Más allá de lo que se diga es un proceso exitoso.



En el fútbol no hay una realidad y es cómo se gana, nuestro proceso fue distinto porque se formó acá un equipo con el promedio de edad más bajo de los ocho clasificados, se apostó a jugadores con menos experiencia y así se logró un título y a eso le damos mucho valor. El club verá si mantendrá una metodología de trabajo, la gestión del día a día.



Los roces con Sierra, Segovia y Carrascal



El futbolista, independientemente de su pasado, es una actualidad. Tengo que decir que todos fueron muy profesionales, trabajaron y nosotros al final tomamos decisiones y, sobre el resultado, fueron acertadas. Gestionamos desde la honestidad.



El caso de Carrascal es distinto porque en un partido no le tocó jugar pero luego regresó, si hacemos memoria yo, cuando llegué, consideraba que él tenía que estar en la Selección. Es bueno que él manifestara eso, siempre fue del proceso, le tocó quedar fuera el año pasado, vino una sanción por una expulsión y el equipo jugaba bien y él también lo entendió. Nosotros teníamos un modelo que queríamos llevar adelante, buscamos que todos los jugadores se adaptaran, me alegró verlo en un microciclo. A todos. Las demás decisiones pasaron por lo técnico y lo táctico y no quiere decir que ellos no pusieran de su parte.



¿Alguna vez se rompió el camerino?



Estuvimos desde el primer día expuestos a lo máximo, tal vez como cuerpo técnico estuvieron y siempre al final respondimos gracias a jugadores muy fieles. América es esto, por eso se llama la pasión de un pueblo. Ver esta liga que se reconoce como la tercera más importante, donde no hay hegemonía, me deja una experiencia muy linda.



Escuche aquí toda la entrevista:



Las carencias de la nómina



Tuvimos varias posibilidades de irnos a otros lugares, un título en un club como América produce eso, pero creímos que era ingrato con don Tulio no seguir con el proceso. Pero perdimos jugadores muy importantes, Novoa y Malagón llegaron para reemplazar a jugadores, pero también es cierto que habíamos dado un listado de refuerzos que no son lo mismo que incorporaciones, la incorporación es una apuesta. Pero no se pudo dar. Sabíamos que era un riesgo si no se daba pero una vez que empezamos vimos que podíamos seguir, sobre la sexta o séptima fecha nos salió una oportunidad pero de nuevo seguimos por los jugadores, no correspondía irnos.



Acá se fueron Velasco, Arias, las bajas de Adrián, que lo pudimos usar poco; Duván Vergara también con lesión, Lucumí llegó a la octava fecha con una para de entrenamiento, algunas lesiones. No pudimos armarnos bien para el torneo internacional. América tiene un grupo muy bueno pero la nómina es reducida.



Los líos en ataque



No podía cambiar mi postura tan drásticamente, se habían dio Rangel y Pizano y nos arreglamos con la plantilla que estaba. Sabíamos que no podíamos traer más de dos o tres jugadores. Hace años llegaban 9 y esta vez bajó a dos, pero entendíamos. El único refuerzo llegó a la octava fecha. No pudieron llegar más. El primer objetivo era promocionar jugadores pero un club como América luego te va a pedir más.



La defensa y el caso Ortiz



Perdimos a Velasco que nos daba mucho en defensa y ataque, la pareja con Vergara era muy importante, es difícil traer un lateral extranjero y optamos por la mejor opción, Giraldo y Quiñones, que venían de un periodo largo sin jugar, ya sabiendo que Oritz es central quisimos ver si nos podía dar soluciones y América en la primera fase fue el que menos goles recibió. Él tiene una mentalidad muy fuerte, sabía que iba a tener dificultades, tiene un futuro muy importante pero tocaba porque en ese momento no había otra opción. Como la gente afuera no ve el día a día puede opinar muchas cosas, pero nosotros veíamos lo que pasaba y siempre buscamos lo mejor para el equipo.



América es el equipo con menos promedio de edad, está en Copa Libertadores, que no arrancó como queríamos, pero el equipo compitió bien y quedan cuatro partidos. En Liga el equipos avanzó a los 8, que es obligatorio para un club así, y está a un gol de emparejar la serie (en cuartos).



Entonces, ¿por qué irse justo ahora?



No es renunciar. Tengo que ser honesto, llegamos a un acuerdo que era lo mejor. Muchas cosas que al final, como ha pasado en diez meses... de fluir en una misma dirección y cuando no existen los mismos pensamientos, por distintas razones, lo mejor y lo más sano es tomar esta decisión de común acuerdo. América está sobre todas las cosas, uno debe saber interpretar. Imagínate que previo a un Mundial, una selección, a dos días del debut, un campeón le dice al entrenador que no no dirija. Le pasó a España en Rusia, ¿cómo en unos cuartos de final no se puede decidir esto?



¿Influyó la salida de Rius?



La salida de Rius no tuvo mucho que ver, con él tuvimos una buena relación, como hemos tenido buena relación con don Tulio, el presidente y contentos de responder.



¿Se va porque tiene una oferta?



Cuando uno es campeón en un equipo grande siempre tiene ofertas, esto es muy reciente, solo pienso en cerrar bien el ciclo.



Su día más feliz



Marco dos días: el día de la presentación, porque don Tulio apostó con nosotros a pesar de que veníamos de procesos de pelear descenso. Y obviamente el día del título, al culminación de un proceso.



El día más triste



Fue el partido con Gremio, mis jugadores hicieron un partido tremendo contra un rival de mucha tradición, iba a ser histórico para seguir y fue muy triste por cómo fue y por la influencia de un árbitro que afectó muchísimo.



¿Afectó en lo personal y familiar el mal ambiente en Cali?



Ellos conocen mi trabajo, uno es ser humano, a veces la familia no entiende. Los seres humanos no entienden bien esto de redes sociales, donde cualquiera escribe cualquier cosa y hace daño, hablo de gente que hace campaña por conveniencia, medios que solo quieren ganar más adeptos, y la familia sabe pero tengo dos hijas adolescentes y eso es difícil. Me gustan los momentos de adversidad.