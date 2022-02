'Tenemos que mejorar y no necesariamente América': Osorio sobre FPC

América de Cali no fue eficaz y perdió su primer juego de la Liga I-2022 contra Cortuluá en el Estadio Doce de Octubre. El cuadro ‘escarlata’ no se pudo reponer del gol tempranero de la segunda parte y aunque generó aproximaciones claras para empatar, careció de definición y los locales terminaron marcando el 2-0 final.

El director técnico Juan Carlos Osorio, analizó el compromiso realizado por el local y su equipo: “El rival nos superó en los goles, más no el juego, creo que por todo lo que ha pasado últimamente a nivel nacional vale la pena aclarar varias cosas. Una cosa es jugar a tener la pelota, otra cosa esa tener la pelota para jugar, nosotros pertenecemos al segundo grupo”.



Posteriormente añadió: “cuando uno tiene la pelota y trata de jugar, arriesga inevitablemente y queda expuesto a una transición. Ahora, este partido fue típico del fútbol colombiano, un equipo visitante valiente, atrevido de salir a atacar y el otro equipo a defenderse y a buscar las transiciones de en defensa ataque, inevitablemente a las van a tener”.



El estratega resaltó el trabajo realizado de sus dirigidos: “Me queda muy claro lo que pasó, estoy muy orgulloso del equipo, creo que la idea nuestra cada vez se consolida más, buscamos por todas las maneras tratar de hacer un gol, creo que en ese ítem tenemos que mejorar y no necesariamente América, el fútbol colombiano, porque no hay ningún equipo”.



Al final detalló como se ha aplicado la idea de juego: “creo que está claramente demostrado que pretende jugar América, cómo que también queda claramente demostrado que pretende jugar Cortuluá y la única sugerencia que yo estoy haciendo es que nosotros como colombianos, tenemos que empezar a considerar otra idea de juego diferente, a tener jugadores en cuadrados zonales como jugó hoy Carlos Sierra, por eso los remates que tiene en la zona 14. Como entró Larry ángulo y lo hizo efectivamente, a eso me refiero, no solamente es por el fútbol doméstico eso se transmite y se traslada al fútbol internacional”.



Corresponsal Futbolred Cali