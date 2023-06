José Ortíz quiere limpiar mala imagen: 'No soy borracho, soy un señor'

Después de su paso por Santa Fe y Junior, el defensor José Ortíz fichó con Independiente Medellín para 2023-II. El jugador que resultó muy cuestionado en el rojiblanco, quiere borrar esa imagen de indisciplinado, que según él, se ganó por cuenta de rumores falsos.



En charla con El Vbar, de Caracol Radio, el tumaqueño mencionó que no es cierto que haya cometido actos de indisciplina pues se considera responsable en su trabajo. Ortíz, de 24 años, llegó al fútbol colombiano en 2021-II procedente del fútbol mexicano donde actuó con Morelia y Mazatlán.

"Todo el mundo habla y no le pregunta a uno. Se dejan llevar por lo que han escuchado y hay cosas que son ciertas, otras no. Desde que salí de Santa Fe tengo una reputación que no es cierta, a todo mundo le gusta salir y compartir, pero yo he sido siempre profesional en mi trabajo. Nunca van a escuchar que llegué borracho", aseguró.



El defensor central que tiene contrato con Junior hasta 2025, fue cedido al DIM por un año. Allí espera despejar dudas, limpiar su imagen y ser protagonista. "Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Ahora llego a Medellín y escucho lo malo porque uno queda manchado. José Ortíz no es un buen jugador sino que le gusta la noche, le gusta tomar y eso no es cierto. Yo siempre he sido un señor, he sido correcto y nunca he fallado en mi trabajo".