José Chunga seguiría en Colombia: cerca de llegar a este histórico

José Luis Chunga ha sido uno de los porteros más relevantes en el tiempo reciente en la Liga BetPlay. Su actuación en Alianza Petrolera dejó gratas muestras de su nivel, capaz de llegar a defender el arco de un club grande.



Antes de su salida de Barrancabermeja, se hablaba de las opciones que tenía no solo en Colombia, pues varios históricos estuvieron preguntando por sus servicios, sino de las ofertas que llegarían del exterior.



En los últimos días, se ha empezado a hablar de la chance que tendría para defender la portería del Deportivo Cali, pero esto no solo dependería del okey que le darían las directivas, sino de liberar cupos en el arco, pues los azucareros tienen esa parte copada.



Sin embargo, ante la necesidad de ganar en gran parte del semestre, necesitarán un portero de recorrido, pues la situación de Deportivo Cali con el descenso es preocupante, tanto que, si no hay buenos resultados, el descenso sería una realidad a finales del 2023.



De acuerdo a información del ‘Petiso’ Arango, ya hay acuerdo para cerrar el vínculo “Tras lo dicho por el profesor Jaime de la Pava, estuve indagando más sobre el tema Chunga y Cali, tema adelantado, salario no habría problema, su intermediario Federico Arboleda espera cerrar entre lunes y martes la vinculación”.