¿Nacional le busca reemplazo a Aldair? Ya suena arquero de Selección

Mientras unos desmienten que ya exista una negociación entre clubes, otros aseguran que sí es cierto el interés de Atlético Nacional por el arquero de Alianza Petrolera, José Luis Chunga. El hombre de la Selección Colombia, que viene de ser titular en el triunfo 1-0 ante Arabia Saudita, sería el llamado a reemplazar a Aldair Quintana (con contrato a 2023), en caso que el verdolaga se decida a cederlo.

El periodista Pipe Sierra, experto en el mercado de fichajes, mencionó en las últimas horas que de momento no hay acuerdo entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional por Chunga, sin embargo, informó que "el portero interesa a los verdolagas, pero no han avanzado. Con los aurinegros tiene contrato hasta diciembre de 2022 y cláusula de rescisión".



Julián Capera, periodista de ESPN, aseguró además que todavía no hay una propuesta formal por el exarquero del Junior y precisó que el club petrolero es el dueño del 50% de sus derechos económicos. El porcentaje restante está en poder del jugador. Además, se conoció que la cláusula de salida advierte que podrá fichar con otro club en caso que la oferta que llegue sea mejor a la actual.



Por lo pronto, mientras Atlético Nacional se prepara para buscar el tiquete a la final frente a Junior, en el duelo que será a mitad de semana, Chunga inició trabajos de pretemporada en Barrancabermeja, a la espera de definir su futuro. En caso de no recibir una oferta formal, el arquero se quedará a cumplir su contrato un semestre más con Alianza.