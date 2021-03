Cúcuta arde: las declaraciones de José Augusto Cadena que no gustaron

José Augusto Cadena dio la cara después de mucho tiempo de silencio. El dirigente es señalado por la desafiliación del Cúcuta Deportivo de la Dimayor y su desaparición en la Liga BetPlay. Este viernes, el polémico directivo habló en ‘ESPN Radio Colombia’ y dejó frases que no cayeron nada bien en la capital de Norte de Santander.



“El problema del Cúcuta no viene de mi administración, sino de administraciones anteriores. Aquí el culpable fue el alcalde y el director del Imrd. Acepto responsabilidades. Cuando llegué al Cúcuta se debían siete meses de salario. Cuando compramos el equipo estaba en la B y lo subimos. No voy a engañar a la gente”, dijo Cadena, y agregó: “Soy una persona joven, que le ha aportado al fútbol y quiero continuar”.



Lo sucedido con el Cúcuta Deportivo parece darle una estocada a su carrera como dirigente deportivo: el club está en liquidación, ordenada por la Superintendencia de Sociedades, y sin reconocimiento deportivo, por lo cual no puede competir en los torneos de Dimayor.



“Nunca dije que el Cúcuta como plaza de fútbol es una porquería. Si los equipos tuvieran problemas y no los podría vender”, precisó Cadena. Aquí sus principales declaraciones.