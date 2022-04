Marsiglia tras el empate: 'lo supimos manejar con un hombre menos’

Deportivo Cali no pudo conseguir los tres puntos en su visita al Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, enfrentando a La Equidad por la fecha 14 de la liga colombiana. El defensor Jorge Marsiglia, habló de cómo se afrontó esos minutos finales con un hombre de menos.

“con el trabajo táctico en equipo y el orden, además de la concentración de todos los compañeros tantos inicialistas como los que entraron, se pudo mejorar con el aporte de ellos y cuando tuvimos un hombre menos lo supimos manejar y Equidad no nos pudo llegar con peligro, ni generar opciones de gol”.

Analizó la situación que vivió su compañero Oscar Segura, que fue expulsado cuando tenía pocos segundos en campo: “es una situación en la que cualquier jugador no quiere vivir, pero de nuestra parte y del profe debemos darle todo el apoyo para él, sabemos que lo que puede pasar cuando se va a disputar una pelota con intensidad y pienso que no es algo del otro mundo, a más de uno le ha pasado y empezando tiene todo el apoyo del grupo, hay que seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir”.

Por último fue interrogado sobre el sentimiento de la afición y como convencerlos para que apoyen el martes en la Libertadores: “es normal cuando la afición está acostumbrada a ganar, porque es un equipo grande y de parte de nosotros hacia ellos tenemos agradecimientos por el apoyo, siempre donde vamos nos muestran su cariño y que sigan confiando en nosotros, que nos sigan brindando ese apoyo, porque solo está muerto quien deja de luchar y si algo nos sobra a nosotros es esa lucha, entrega y amor por este escudo. El martes es un partido aparte, de mucho nivel, hoy hicimos un buen trabajo y creo que la mentalidad también está bien para ese nivel que necesitamos en el partido del martes”.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15