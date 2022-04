Jorge Marsiglia genera gran preocupación en Cali: ¿por qué no juega?

Uno de los grandes ausentes del Deportivo Cali en su expedición a Bolivia para el partido de la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, es el defensor central Jorge Marsiglia, que desde hace más de una semana no reaparece con los azucareros, incluso en un compromiso que define mucho para el grupo E de la copa, donde de momento el Cali es segundo de la tabla con 3 puntos.

El cordobés de 23 años tuvo su última aparición con el equipo caleño en el clásico contra el América de Cali, que terminó con empate 1-1, donde Marsiglia fue incluso capitán en aquel partido en el Pascual Guerrero, el domingo 17 abril. Luego no estuvo en el duelo de Copa Colombia contra Fortaleza, suponiéndose que no fue convocado por la seguidilla de partidos de las semanas anteriores.



Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el domingo anterior no jugó contra Águilas Doradas por la fecha 17 de la Liga I-2022 y en conferencia de prensa posterior al juego, el técnico Rafael Dudamel, interrogado sobre su ausencia, dejo la conclusión de ser un tema bastante serio.



“He acatado las directrices de los dirigentes y cuerpo médico en donde hay que mantener las evaluaciones médicas con Jorge y que sean después de las evaluaciones respectivas, los médicos sean los encargados como corresponde de poder dar su parte. Jorge ha venido en menor intensidad, trabajando con el grupo, no ha sido tomado en cuenta por ello, pero sencillamente hay que ser cautelosos con lo que se dice, porque no nos podemos prestar para especulaciones, esperemos que pueda estar pronto con nosotros”.



En la noche de este jueves, el periodista de Directv, Diego Saviola, en el programa ‘De Futbol se Habla Así’ dijo que en los próximos días se le harán unos exhaustivos exámenes al tratarse de un tema coronario y negó que fuese un tema gripal, como se dijo inicialmente por un sector de la prensa.



De momento no hay un pronunciamiento oficial de ninguna de las partes del club y la única declaración oficial fue la de Dudamel en la comparecencia del domingo en Palmaseca.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15