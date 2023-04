Pinto defendió al Cali: ‘No la metemos, pero lo estamos dando todo’

Increíble la mala suerte y el momento mental que pasa el Deportivo Cali. Este sábado empató 0-0 contra La Equidad en Palmaseca, en partido de la fecha 12, a pesar de que tuvo un penalti para ganarlo en tiempo extra.



Daniel Mantilla falló el cobro y atajó Washington ortega, portero de Equidad, lo que mantiene una racha azucarera de 8 partidos sin ganar y sigue condenado al último lugar de la Liga BetPlay I-2023.



“No la hemos podido meter, algo nos falta, calidad, técnica, lo que sea, pero nos falta. No puedo de ahí para adelante ya, no tengo ninguna otra expresión”, dijo Jorge Luis Pinto al final del partido.



Pinto añadió: “Decir que no corren, que no luchan, que no proponen opciones, sería absurdo. Pero estos son los momentos del fútbol que hay y de alguna manera entenderlo. No hablo de otras cosas porque ustedes (los periodistas) algunos de ustedes van a decir: ‘ya viene Pinto a quejarse’, pero espero que ustedes le cuenten al país, especialmente a la Dimayor, qué hacen los árbitros cuando pitan acá y de lo que permiten del contrario y del tiempo de juego”.



Finalmente, Pinto envió un mensaje a la afición: “Aquí hay un grupo honesto que lucha, que se entrega y que se entrena bien. Lo estamos dando todo, que no encontremos ese es el fútbol y para eso estamos dispuestos. Indudablemente los hinchas están sentidos y heridos porque quieren ganar, igualmente nosotros queremos ganar, que eso no les quede la menor duda, nadie vino aquí a perder. Estamos dándola toda”.