Pinto fue explosivo hacia 'Bolillo': ‘Al perro no lo capan 2 veces’

El Deportivo Cali jugará este jueves 27 de abril en Palmaseca contra Junior de Barranquilla en la fecha 16 de Liga BetPlay 2023-I, donde ambos equipos se juegan un juego importante en su futuro en el campeonato por el lado de los tiburones y de alejarse del descenso del club azucarero.

Sin duda, el morbo de este partido entre azucareros y tiburones estará en el banco, pues se volverán a encontrar el técnico Jorge Luis Pinto y Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, quienes tienen un roce que viene desde que eran entrenadores de Panamá y Costa Rica, donde tuvieron un fuerte encontrón.



A partir de allí, la relación entre ambos quedó prácticamente rota y ahora, el fútbol los vuelve a reencontrar, pero en la previa ambos pusieron sus mensajes con respecto a la relación, pero Jorge Luis Pinto fue el más agresivo en sus declaraciones.



“No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es y espero haya cambiado sus actitudes. Al perro no lo capan dos veces”, dijo contundente Jorge Luis Pinto.