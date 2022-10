Pinto lamentó no ganar, pero ve buen proceso: ‘hubo cosas buenas’

Deportivo Cali volvió a sumar puntos en el final de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, al empatar 1-1 de local contra el Once Caldas de Manizales por la fecha 18. Manteniendo un invicto de tres jornadas, desde la llegada del técnico Jorge Luis Pinto al banco azucarero.



Precisamente el entrenador habló de cómo vio al equipo, especialmente con la reacción del rival en la parte final: “tiene que ver, que al frente tuvimos un equipo que reaccionó y que por ratos nos quitó la pelota en esos primeros minutos del segundo tiempo. Esa visión quedó, ellos por momentos nos habían dominado, después volvimos a tomar las riendas del partido y rematamos los últimos 20 minutos con ellos casi en el arco. Son cosas del fútbol, no siempre se tiene la iniciativa y el contrario también reacciona porque necesitaba ganar”.

“Posiblemente también algunos jugadores el desgaste lo van sintiendo un poco y eso hace que se baje, pero de todas maneras estamos contentos y lo estoy con la gente. Hay cosas buenas, se ha ido progresando en lo que es como equipo, se le está dando fútbol a algunos muchachos jóvenes que empiezan a adquirir un poquito de claridad en su funcionamiento. No se pudo ganar, pero sí hubo cosas buenas”, añadió el técnico santandereano.



Mencionó que han trabajo en los últimos días con el grupo: “estamos ganando comportamientos, madurez de los jugadores. No es fácil enseñar a algunos jugadores con el debido respeto por el pasado, en que hay que cumplir tareas defensivas y ofensivas; eso cuesta, no solamente tiempo sino trabajo, en eso estamos, pero siento que hay satisfacción de mi parte en el sentido de que el equipo va progresando”.



Tratará de ver bien a toda la plantilla para luego tomar decisiones: “siento que estamos avanzando, hay que soltar a los jugadores y verlos; faltan dos partidos, espero poner alguno que no haya podido jugar conmigo, porque es una de la intenciones. Poderlos ver y luego decirle si se queda o no, vamos así, va a ir a préstamo, etc. Todavía no hay una decisión, eso lo dirá un poco el tiempo”.



Habló de la diferencia que han tendido con los días: “vamos a cambiar, queremos cambiar. Miraremos cosas del trabajo, competencia, forma de vida y eso me lo han aceptado. Seguiremos cambiando en algunas cosas, pero necesitamos cambiar para bien y en ello estamos metidos todos. Queremos cambiar, esa es la palabra fundamental; las cosas del pasado por las razones que sea no fueron buenas, por eso hay que mirar otras cosas”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15