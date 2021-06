¿Se va de Nacional? ¿vuelve a Ecuador?: así está la situación de Álvez

No fue una buena temporada para Jonathan Álvez en Atlético Nacional. Con apenas tres goles en 25 partidos disputados, el delantero uruguayo podría salir del equipo de cara al segundo semestre del año.

Con la salida de Alexandre Guimaraes de la dirección técnica, la posibilidades para que el ex Junior abandone el elenco antioqueño aumentaron, y es que claro, Álvez, quien es criticado por la afición, era una de los fijos en el esquema del DT brasileño.



Ante la situación, trascendió que Álvez tenía una gran posibilidad de regresar a Ecuador, en donde fue goleador y figura, para unirse a la disciplina del Guayaquil City; sin embargo, está opción no es más que un rumor, luego de que el medio ecuatoriano Ecuagol, informara que el atacante charrúa no está en lo planes del equipo.



"Ecuagol pudo conocer de una fuente directa de Guayaquil City, que el delantero uruguayo Jonathan Álvez, no jugará en el club, como se empezó a especular", dice el medio.



Así, la situación del uruguayo en Atlético Nacional es una completa incertidumbre tras finalizar una temporada para el olvido. Mientras tanto, el equipo verdolaga está en la búsqueda de un nuevo DT para afrontar la Liga BetPlay 2021-II.