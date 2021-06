¿Se queda Alfredo Arias en el Cali? Directivos deciden este martes

La estadía de Alfredo Arias durante 18 meses en el Deportivo Cali ha dado sensación de intermitencia. Sus equipos dejan buena impresión en la parte futbolística, salen a atacar, pero no son efectivos en los arcos contrarios, como lo muestran los números. Otro detalle anecdótico es que después de tener buenos comienzos han terminado eliminados en las cinco competencias disputadas hasta el momento.



Para una buena cantidad de analistas en el país Cali era uno de los candidatos a quedarse con el título, tanto en 2020 como en 2021, pero extrañamente se quedó en el camino, en Liga, Copa BetPlay y en Copa Suramericana, razones que tal vez lo llevaron a alejarse de una crónica deportiva con la que tuvo una buena relación en los primeros meses de su presencia en la ciudad.



En el 2020 dirigió 23 partidos, de los cuales ganó 8, empató 12 y perdió, para un rendimiento del 43.5%, con 34 goles a favor y 25 en contra. Después de amenazar con estar entre los candidatos al título, fue eliminado por Equidad en cuartos de final de la Liga, en el propio Palmaseca con una anotación de Matías Mier.



En Copa Suramericana pintaba bien, encaró 6 partidos, se impuso en 3 y cayó en 3, con 9 tantos anotados y 12 en contra. Lamentablemente esa buena campaña finalizó en octavos de final, con goleada y humillación al sucumbir 1-5 frente a Vélez Sarsfield en el estadio de Palmaseca. Los argentinos salieron adelante en la llave con un global de 7-1.



Durante el primer semestre del presente año estuvo al frente en 20 partidos, de los cuales ganó 9, empató 7 y perdió 4, con 21 tantos a favor y 17 en contra, lo que se traduce en una producción de 56.7%. Ítalo Cervino lo reemplazó en los dos juegos de cuartos de final ante Tolima. Claramente se observa que con promedio de un gol por partido es difícil aspirar a grandes logros.



En la edición actual de la Copa Suramericana se quedó en la fase 1 al perder 3-0 con Tolima en Ibagué y empatar 0-0 de local.



Por la Copa Colombia del año pasado empataron 1-1 con Quindío en partido único de los octavos de final en Armenia y cayeron 5-4 en la tanda desde el punto penal, lo cual los sacó de carrera.



El global de Alfredo Arias con el cuadro verdiblanco en 18 meses es de 52 partidos: 20 ganados, 21 empatados y 11 perdidos, que representan un 52% de rendimiento. Este martes habrá reunión del Comité Ejecutivo y la continuidad del timonel uruguayo será uno de los temas a tratar.



Hay que reconocer que su contrato se vence en diciembre del presente año y por la situación financiera de la institución parece claro que no hay recursos para indemnizarlo. Por lo cual aparecería una acción contraria solo si él mismo considera que es hora de apartarse del proyecto.



El periodo para el cual fue elegido este Comité Ejecutivo del Cali concluye en noviembre próximo y para evitar más egresos estarían pensando en la permanencia de Arias. De la misma forma, no habría grandes contrataciones en jugadores.



Pasando a la plantilla, el volante creativo vallecaucano Jean Paul Arce fue operado hace una semana por apendicitis y continúa en recuperación.



Se menciona que los canteranos Andrés Arroyo y Yeison Tolosa, que no tuvieron buenas actuaciones en el primer campeonato, podrían ir a otros clubes.



De los jugadores más destacados de la campaña pasada el de mejor figuración fue el floridano Jhojan Valencia y se han escuchado opciones para ir a otro país.



Finalmente, Michael Ortega se mantiene con permiso para mantener la forma en los entrenamientos en Pance y no pierde la esperanza de que este semestre pueda volver al equipo que lo dio a conocer. Igual situación ocurre con el lateral izquierdo Marvin Vallecilla, que está en recuperación y le gustaría tener el visto bueno en el elenco ‘azucarero’.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces