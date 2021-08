Jonatan Álvez busca su redención con la afición de Atlético Nacional

Un gran momento vivió Jonatan Álvez en el partido de Copa Colombia contra Patriotas. El uruguayo abrió el marcador para el 3-0 sobre los boyacenses y en su gol, fue a la tribuna sur a pedirles perdón por sus reacciones en redes sociales, entrevistas y en especial, el mal rendimiento que tuvo en el primer semestre. En conferencia de prensa, el ex Barcelona de Guayaquil confía en su trabajo y en el aporte ofensivo para el equipo.



“A todo delantero le gusta marcar, tuve la oportunidad de anotar, sacamos un buen resultado, ahora vamos a estar enfocados en el juego de vuelta para sellar el paso a la siguiente ronda. Estoy enfocado en el equipo, vamos por un buen camino. Cuando me toca jugar, asumo la responsabilidad y aporto ese granito de arena en función del equipo”, remarcó Álvez.



Además, el jugador destacó que “en lo personal, el semestre anterior no fue muy bueno, venía de ser campeón con Barcelona y quizás me relajé un poco, reconozco mi error y en este semestre me estoy exigiendo, le pido disculpas a los hinchas por el semestre anterior, estoy enfocado, trabajando con humildad. Cada vez aprendo más y quiero brindar lo mejor para el equipo. Con humildad y sacrificio sigo trabajando”.



En cuanto al próximo rival de Liga, Águilas Doradas, Jonatan indicó que “contra Águilas debemos aplicar nuestra idea de juego, estamos en nuestra casa y los que jueguen deberá hacerlo muy bien. Todos estamos enfocados a la idea de juego del cuerpo técnico. Los que salen a la cancha, disfrutan más del juego, el semestre pasado teníamos muchas presiones, ahora estamos más sueltos y queremos divertirnos, queremos llegar muy lejos, seguimos enfocados”.



Volviendo al tema del pasado, el cual hizo que se creara mucha expectativa para su llegada al conjunto antioqueño, Álvez comentó que “en Barcelona de Guayaquil hice más de 60 goles, allá jugaban más para el ‘9’. Ese Jonatan Álvez 2016-17 fue muy bueno, pero ahora es otra historia, tengo paciencia, estoy mejorando y cuento con los mejores jugadores del país a mi lado. Tenemos buen pie y hay muchos calidosos”.



Retomando el tema del gol, Jonatan precisó que “como jugador, es muy lindo que una hinchada te aplauda como sucedió ayer (jueves). Más, si es la hinchada más grande del país. Reconocen mi esfuerzo, trato de dar lo mejor siempre y cada vez que pueda entrar pueda aportarle al equipo”.



Sobre su función como atacante, el uruguayo resaltó que “en la posición que juego, a los jugadores se le critican, yo también soy crítico, mejoro día a día, trato de dar lo mejor de mí para demostrar en cada juego mi talento y entregar lo mejor para el equipo. Con la idea de juego, somos más fuertes”.



Finalmente, se refirió a Tomás Ángel y Ruyeri Blanco, jugadores con quien comparte equipo y que son jóvenes, en cuanto al día a día con ellos, siendo él un jugador experimentado. “En el equipo hay jugadores con mucha experiencia. Tanto Tomás (Ángel) como Ruyeri (Blanco) siguen mejorando cada día, aprendiendo y cuando tengan la oportunidad van a demostrar su talento, todos están para sumar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8