Joao Rodríguez se va de Jaguares: ¿cuántos equipos van en su carrera?

Joao Rodríguez no seguirá en Jaguares de Córdoba para la temporada 2023. El talentoso jugador, que se quedó en promesa, no convenció tampoco en Montería, y a sus 26 años volverá a cambiar de equipo, pues no ha podido consolidarse en ninguno de los clubes por los que ha pasado.

El extremo aparece en el listado de 12 jugadores que no continuarán en Jaguares, según confirmó el club, entre los que se destacan el arquero Pablo Mina, el lateral Harold Gómez, entre otros; la mayoría finalizaron su contrato de común acuerdo.

DOCE JUGADORES NO CONTINUARÁN EN JAGUARES



Este es listado de los futbolistas que no continuarán en Jaguares para la temporada 2023: pic.twitter.com/Vj9XdwrLgo — Jaguares de Córdoba (@JaguaresdeCord) November 2, 2022

A sus 26 años, Joao Rodríguez sigue sin convertirse en un jugador de jerarquía, que otorgue confianza. De hecho, nunca ha estado más de dos temporadas en un mismo equipo, y a más de diez años no ha jugado más de 150 partidos.



Así, Jaguares se convirtió en el equipo doce del que sale Joao. Por lo tanto, para 2023 jugará en el que será su decimotercer equipo de su carrera, con apenas 26 años y en diez años de competencia.