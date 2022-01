Jefferson Martínez no va más en Tolima: llegará a un grande del FPC

El mercado de fichajes en territorio colombiano está dando de qué hablar últimamente y los diferentes clubes agilizan para dejar finiquitadas sus plantillas para la temporada 2022.



Jefferson Martínez, arquero con paso por Envigado y Millonarios, no continuará en el Deportes Tolima y se espera su pronta vinculación con uno de los grandes del fútbol local.

El periodista Jualián Capera informó a través de redes sociales que Martínez tendría todo arreglado con su nuevo equipo y tan solo le harían falta los exámenes médicos para firmar contrato.

​

“Acompañando a la Selección en Barranquilla me encontré con la siguiente información: Jeferson Martinez está cerca de ser nuevo portero de Junior”, trinó Capera el martes pasado en su cuenta de Twitter. Y este miércoles complementó, “Actualización: a esta hora Jeferson Martinez presenta exámenes médicos con Junior de Barranquilla”.



Así las cosas, el arquero de 28 años llega a la capital del Atlántico para ser el segundo de Sebastián Viera, posición que el año pasado fue ocupada por Eder Chaux (hoy en Once Caldas).



Se espera que pueda tener minutos teniendo en cuenta que el cuadro rojiblanco no solo tendrá los torneos locales esta temporada sino también la Copa Sudamericana.