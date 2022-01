‘No soy xenofóbico’: Osorio, claro sobre las contrataciones de América

Este miércoles al medio día, América de Cali presentó de forma oficial a sus nuevos refuerzos para la temporada 2022 del equipo masculino y femenino, en un evento en el cual se dieron detalles de cómo fue la contratación de los jugadores, después de que días atrás salieron versiones de si el cuerpo técnico fue tenido o no en cuenta para traer las incorporaciones.

La cita, realizada en el sur de la ciudad a puerta cerrada, inició con las palabras del presidente ejecutivo de la institución, Mauricio Romero, hablando de lo que fue este proceso: “Se ha hablado mucho en este tiempo de cómo América ha contratado este año, se han generado informaciones controversiales, se ha hablado mucho de la no participación del cuerpo técnico en estas contrataciones y creo que es un momento ideal para aclarar cómo se hizo este proceso de contratación. Tenemos un reto muy importante por delante que es volver a la Copa Sudamericana, primero enfrentar a un gran equipo como es Medellín para entrar a la fase de grupos, es uno de nuestros grandes objetivos; segundo, volver a pelear la liga y darle la importancia a la Copa”.



El directivo explicó la forma en que lo realizaron: “Hicimos un trabajo, un análisis inicial de cuáles eran las posiciones hablándolo con el cuerpo técnico, que creíamos nosotros que teníamos que reforzar el equipo, en algunas estuvimos con el cuerpo técnico, en otras decidimos como institución, pero siempre con el respeto hacia el proyecto deportivo que dirige el profe, no es que el comité deportivo decidió a su manera y que el profe llegó un día al entrenamiento y se encontró a los jugadores nuevos, no, aquí todo ha sido previamente dialogado con el cuerpo técnico”.



Luego se hicieron las presentaciones de los jugadores que renovaron: Eber Moreno, Emerson Batalla y Luis Sánchez.



Los canteranos que suben al equipo profesional: Edson Acevedo, Joider Micolta, Sergio Mosquera, Luis Mosquera, Juan Sinisterra, Jhan Moreno, Ánderson Gómez.



Los 7 refuerzos que llegaron al equipo profesional: Daniel Mosquera, Esneyder Mena, Didier Pino, Camilo Portilla, Jhon García, Alejandro Quintana e Iago Falque.



Además, fueron presentadas las dos jugadoras que refuerzan al equipo femenino: Sharon Corrales y Wendy Natis.



Posteriormente se escucharon las palabras del máximo accionista del elenco rojo, ratificando la forma como se reforzó el equipo: “En este 2022 América de Cali ha reforzado su plantilla de manera estratégica, pensando siempre en lo mejor para nuestro club, hemos contratado grandes profesionales, disciplinados, talentosos y buenas personas que le aporten a nuestro equipo”.



Gómez aseveró que “tenemos grandes expectativas y una gran convicción de que en este 2022, tanto el equipo masculino como el femenino van a estar en la pelea por el título, asimismo desde nuestra cantera estamos formando jóvenes profesionales y talentosos para que refuercen nuestro equipo profesional y para brindarles más herramientas a nuestro cuerpo técnico, esperamos que todo este esfuerzo que hemos hecho sea en beneficio de nuestra institución”.



También se realizó un homenaje a la familia del ex entrenador del América y el más ganador con el equipo, Gabriel Ochoa Uribe, con la entrega conmemorativa de la camiseta roja y el apellido estampado en la parte de atrás, entregada a uno de sus nietos, ya que su hijo, German Alberto, no pudo hacer presencia.



Después fue la rueda de prensa con el técnico Juan Carlos Osorio, en el cual habló sobre los nuevos integrantes: “Me parece que es pertinente y apropiado hablar de los 7 refuerzos, creo que Iago tiene mucha importancia, pero creo que es el momento de aclarar esa situación, John, Didier, Juan Camilo, Daniel y Esneyder bien es sabido que, sin ser xenofóbico en absoluto, sí apoyo mucho el talento colombiano y decidí quedarme a trabajar en el futbol colombiano precisamente por tratar de darles oportunidad (rotaciones) a todos los colombianos posibles. Ahora, como dijo nuestro jefe mayor, si son talentosos, si son buenas, personas, profesionales. con mayor razón, entonces nunca me opuse a ninguna de esas contrataciones y después hoy después de 10 sesiones con cada uno de ellos, creo que le pueden aportar al club”.



Corresponsal Futbolred Cali