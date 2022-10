Jean Pineda quiere aprovechar las oportunidades con el poderoso

Deportivo Independiente Medellín buscará imponerse contra Bucaramanga el próximo miércoles, para lograr la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022. Jean Pineda ya tiene el alta médica y deportiva, tras superar una lesión muscular, el jugador cartagenero habló en rueda de prensa sobre su recuperación y lo que viene para el remate del campeonato.

“Fue una lesión larga de mes y medio. El grupo está bien, está compacto, tuvo una seguidilla de partidos buenos, a mí me queda prepararme bien y cuando me den la oportunidad, poder aprovecharla de la mejor manera”, detalló.



En cuanto a lo que piensa el entrenador David González, Pineda comentó que “el profesor (David González) sabe que me puede utilizar como lateral derecho, de extremo, como volante también, el cuerpo técnico me sabrá ubicar. El equipo ha cambiado mucho, jugábamos con un delantero, ahora jugamos con dos delanteros. Yo no he jugado de centro delantero, yo juego de extremo, de volante o de lateral, lo importante es que el equipo mejore”.



En lo personal, Jean indicó que “mi cabeza está en el Medellín, quiero terminar el campeonato de la mejor manera, sé que hay conversaciones con el Real Cartagena, dueño de mis derechos económicos. Por ahí están llegando a un acuerdo, esperamos qué se decide, por mi parte quiero continuar acá, sino será en otra parte”.



Además, “yo pienso en que voy a volver de la mejor manera, si no estoy en el horno. Espero aprovechar la oportunidad cada vez que pueda sumar minutos. Lo más importante es que logremos los resultados, entremos a las finales y logremos el título”.



Finalmente, habló sobre el remate del campeonato. “Hemos visto a Unión Magdalena que le faltaba ganar dos partidos para clasificar y le ha costado sumar. No podemos relajarnos, hay que terminar de la mejor manera. Venimos en alza desde el clásico con Nacional, se notó el cambio en el equipo. Tenemos en casa dos partidos contra Bucaramanga y Jaguares para aprovechar y sumar los puntos que necesitamos, Bucaramanga es un rival complicado, por banda son muy difíciles, hay que contrarrestar sus virtudes”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8