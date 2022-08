¡Que apaguen el incendio! Fuerte sablazo de Jarlan sobre el Junior

Las historias de Teófilo Gutiérrez y su comportamiento en Argentina provocando a hinchas rivales por su amor por el River Plate, no le llegan ni a los tobillos a las incesantes riñas que causa Jarlan Barrera, hoy en día jugador de Atlético Nacional, y más arraigado con el club verde que con el Junior de Barranquilla. El sobrino del legendario, Carlos Alberto el ‘Pibe’ Valderrama ha estado peleado con su anterior equipo, y cada vez que viajan al Metropolitano, se enfrenta a los aficionados locales.

El último antecedente en la cancha fue en la Copa BetPlay cuando en el Metropolitano Roberto Meléndez, el conjunto local sacó un resultado positivo. Cuando Jarlan Barrera fue sustituido, el estadio explotó tirándole objetos desde la tribuna y le cayeron una lluvia de insultos. Jarlan señaló el escudo de Atlético Nacional como respuesta a los comentarios de un recinto deportivo incendiado por la actitud del volante.



Se especula que le puede caer una sanción dura al jugador por su comportamiento. Jarlan Barrera hizo parte de una época para recordar del Junior de Barranquilla. Llegaron a la final de la Copa Conmebol Sudamericana, pero no pudieron coronar en los lanzamientos de penaltis en el que Jarlan desaprovechó una pena máxima fundamental.



Desde ese momento, empezó una riña interminable entre el Junior de Barranquilla y Jarlan Barrera que inmediatamente cambió de aires firmando con Atlético Nacional y desafiando al cuadro barranquillero, no solo por su actitud dentro de la cancha, sino por sus venenosos testimonios. La afición juniorista también lo tiene fichado y lo atacan con múltiples críticas.



Ahora, la relación que, de hecho, ya no existe ninguna positiva, se incendiará más esperando que lleguen a apagar esa llama que se prendió una vez Jarlan Barrera salió de Junior. En rueda de prensa, mencionó que siempre había querido llegar a Atlético Nacional, ‘jugar en el mejor equipo de Colombia era un sueño que tenía desde hacer rato. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales’.



Junior de Barranquilla, jugadores y afición, seguramente no se quedarán callados con las palabras de Jarlan Barrera. Él hizo parte de esa Copa Sudamericana, y fue uno de los que falló una pena máxima decisiva. Gran parte de perder esas finales fue por el samario. Quedará a la espera que la llama de ira entre estos actores continúe.