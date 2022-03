Jarlan Barrera, comprometido para competir en alto nivel con Nacional

Con varios días de recuperación y trabajo, Atlético Nacional buscará contra Jaguares dar un gran paso para asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2022. Jarlan Barrera está concentrado en tomar ese protagonismo en lo individual y lo colectivo. "Estamos asumiendo en grupo lo que sigue en el semestre. Nos dolió el traspié en la Copa, nos queda la Liga y debemos trabajar con alegría y mucho compromiso. El grupo está tranquilo y contento", remarcó.

Sobre las enseñanzas de Hernán Darío Herrera, Jarlan comentó que "el profesor cuando jugaba expresaba bien el fútbol, nos pide que nos divirtamos en la cancha y que mostremos nuestro talento. Con mi papá hablamos mucho del fútbol colombiano, lo que había antes no solo en Nacional. Lo que era el profesor Hernán Darío, jugadores de buen pie. Él era un crack y con eso basta. Me queda aprender".



Además, "si hay orden, comunicación entre todos para defender y conseguir espacios para atacar. Es lo que tratamos de transmitir en el campo de juego. Debemos concentrarnos más, estar muy enfocados porque no nos está alcanzando con lo que hemos venido haciendo. Hay que estar muy concentrados en lo que queda de la Liga".



En cuanto al funcionamiento del equipo desde el mediocampo, Barrera destacó que "es complejo cuando tienes hombres más de ataque en los partidos, hay juegos donde te pide volumen y posesión para crear espacios en el medio. Hemos mostrado varias facetas de juego, donde debemos mostrar buen fútbol. Hay un compromiso en recuperar la pelota cuando se pierda y que la línea de volantes ayude a Sebastián Gómez para no dejarlo tan solo".



Analizando al próximo rival, Jarlan remarcó que "Jaguares es un equipo muy peligroso, con mucha velocidad. Debemos estar muy atentos durante todo el partido, para marcar diferencia. El remate de media distancia es un buen recurso, especialmente contra equipos que se meten muy atrás. Hay que aprovechar momentos precisos y generar espacios para ejecutar muy bien".



Finalmente, habló sobre el propósito que tiene con el equipo para este semestre y su continuidad en la parte contractual. "Todavía no hemos ganado nada, sabemos que nos queda mucho por delante y tenemos el objetivo de la Liga. Es la espinita que nos queda, queremos volver a la Copa Libertadores por esa vía. Vamos bien en el tema del contrato. Esperaremos a que llegue el mes de junio para hablar un poco más".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8