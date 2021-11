Jarlan Barrera con sed de revancha y gloria deportiva en Nacional

Con grandes expectativas, Atlético Nacional prepara lo que será el clásico de la última fecha, por la fase de todos contra todos en la Liga II-2021. De cara al duelo contra Millonarios, reaparecerá Jarlan Barrera, quien buscará ser el hombre de las ideas en el conjunto verdolaga. “Sabemos que es un clásico, es un lindo partido con un marco espectacular, esperamos ganarlo, no vale sino eso”, resaltó el samario.



En lo personal, Jarlan precisó que “este año ha sido muy especial para mí, para el club, sabiendo que pasamos por momentos muy difíciles donde nos decían de todo, comenzamos este año que tenía que ser el bueno. El primer semestre sufrimos dos eliminaciones duras, donde nos dolió demasiado y queríamos tener una revancha que el fútbol siempre la vamos a tener, ahora la estamos consiguiendo, ojalá podamos concretar todos los objetivos”.



Además, “el estado anímico es importante en cualquier ser humano. En lo personal, soy muy expresivo con el fútbol, porque es mi vida. Doy todo por el fútbol porque el fútbol me lo ha dado todo, siempre hay que estar tranquilo, con mucha armonía en casa que eso se ha reflejado en el campo”.



En cuando a la influencia de los hombres del comité de fútbol como René Higuita y Francisco Maturana, para que incrementara su nivel deportivo, Jarlan comentó que “estos hombres de experiencia que han llegado al club como René (Higuita), el maestro Francisco Maturana y con la confianza del cuerpo técnico, ellos querían verme mejor y tenía que afrontar que este semestre de conseguir títulos. No solamente la Copa donde conseguimos una ventaja importante, pero no se ha cerrado y la Liga. Sabemos que para este club hay que ganar cada título en disputa, estamos encaminados para conseguir la Copa y que eso nos suba el ánimo para pelear la Liga”.



Finalmente, Jarlan se expresó sobre esos clásicos colombianos para Nacional. “Siempre se ha hablado de un ranking de clásicos: Millonarios, América, Medellín, son partidos especiales en los que le gustaría jugar a cualquiera. A todos los rivales los analizamos, viendo qué puntos podemos atacarlos y encontrar variedad para fluir en el campo, siempre con la mentalidad de ganar”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8