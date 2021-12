¡Escándalo con Jarlan Barrera! Acusado de presunto abandono de su hijo

Duras acusaciones llegaron a Jarlan Barrera, por parte de su pareja y la mamá de su hijo. Los testimonios de la mujer se dieron a través de sus redes sociales, afirmando que el jugador le negó la entrada a ella y a su hijo al lugar de residencia. El relato fue de Ana María Hernández, aún esposa del volante.



En las historias, la mujer cuenta que “acabo de llegar al edificio con mi hijo, me dicen que no puedo entra porque el señor Jarlan Barrera me prohibió la entrada a mi casa. No puedo subir, entrar. Pasó una carta notariada que no puedo subir a mi casa”.



En la historia de Instagram, completó el relato “¿A tu propio hijo lo dejas en la calle? Definitivamente no es posible esto”.



“Esto no se hace, yo acá vivo con mi hijo hace mucho tiempo. Llego de la calle y no me permiten entrar porque el propietario pasó una orden que no puedo entrar al edificio en el cual vivo hace más de tres años. Si sé por qué lo hace, porque no le dejo ver al niño, porque no responde por él, como debe responder. Hace más de seis meses que creí llegar a un acuerdo, pero valió, porque es Jarlan. Y si él quiere, no le pasa un centavo a su hijo” agregó sobre los motivos y explicando la situación.



“Porque no te dejo ver al niño. Me escribiste que te mandara al niño y aplaudo que no respondes como debe ser, por eso haces esto. Te dije que no te lo iba a enviar para que le mandes dos o tres mudas. Así no funciona ese título. Le compro muchos zapatos, ropa, juguetes y ya. Mi niño es el más feliz del mundo. Hace días mi hijo me decía, mamá, quiero que tengas novio, porque yo quiero que sea padre. Porque no siente que tenga esa figura a su lado” complementó Ana María Hernández, por el hecho ocurrido.