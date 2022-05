James sigue de cerca el FPC: club en el que jugaría y el que compraría

James Rodríguez apareció nuevamente en Twitch y junto al basquetbolista Jaime Jesús Echenique respondieron unas cuantas preguntas de sus seguidores. Hablaron de todo.



El creativo colombiano aprovechó el stream para hablar un poco más a fondo del fútbol colombiano: desde la posibilidad de regresar a la Liga hasta el querer comprar a un equipo.

Respecto a la posibilidad de jugar en el torneo local antes del retiro, que por cierto lo ve posible en “4-5 años”, manifestó que podría ser una realidad porque “uno no sabe en el fútbol qué va a pasar”. Eso sí aprovechó para bromear diciendo que , por su inactividad y demás, “Lanceros son los únicos que me quieren ahora mismo”.



Prefirió no dar nombres de posibles destinos ni mucho menos del equipo que es hincha, pero aseveró que al retirarse lo revelará. Aunque se habla que es el Deportes Tolima por una foto que subió hace poco, el hombre de Selección Colombia aclaró que la camiseta se la regalaron el año pasado y simplemente se la quiso poner para jugar un rato.



Justamente recordó su paso con Envigado, único club que lo tuvo a sus servicios: “Yo ya jugué con Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, en la B. Teníamos un combazo. Los que son de Medellín vieron ese Envigado del 2007 con el que ascendimos a la A. Dorlan, Jairo Palomino, Gio, Pelusa Orrego, Santiago Silvera, Mauricio González. Después llegó Neider Morantes. Todavía no estaba Juanfer”.



Y reveló además que el próximo invitado en su stream será 'Gio', con quien tiene una muy buena relación e incluso han jugado videojuegos en varias ocasiones.



Otro con el que suele hablar es Teófilo Gutiérrez, a quien considera “un crack, tiene mucha calidad”. Así mismo contó que el famoso perfume que lanzó hace poco “me lo va a enviar”.



Y para finalizar se refirió a la posibilidad de comprar a un equipo del FPC. Bromeó preguntando cuánto valía la ficha del Cúcuta Deportivo, club de su tierra natal, y afirmó entre risas que podía hacer una oferta. Ya después, en un tono más serio, sentenció: “Invertir es una buena idea, es una de las cosas que tengo en mente. Me encantaría”.