De la Pava se descargó: alertó situaciones incómodas en el FPC

Deportivo Cali y Millonarios empataron sin goles en el partido de la fecha 7 de Liga BetPlay 2023-II y pese a que no hubo acciones en la red, el juego marcó una tendencia intensa por todo lo que se vivió en el campo para ambos equipos, donde las faltas agresivas fueron protagonistas.

Luego de ese resultado frente a Millonarios, el técnico del Cali, Jaime de la Pava, se sintió muy disgustado y a la vez preocupado por lo que se vivió dentro de la cancha de Palmaseca, donde no hubo fluidez de juego para que ambos equipos demostraran un mejor fútbol.





Balance del resultado: “mi sensación es que no era el juego que visualizamos. Fue muy interrumpido y desafortunadamente no era la dinámica que esperábamos. Al finalizar el primer tiempo ambos equipos buscamos tener esas virtudes, pero hubo muchos inconvenientes en parar el partido y no era lo que pensábamos en ese sentido porque la característica prestaba para eso".



Preocupación por lo que está sucediendo: “creo que el fútbol está llegando a unas instancias de agresividad e intolerancia que no corresponden y tenemos que transmitir un tema dentro del campo y fuera de él. Estamos viendo en todas las fechas situaciones que no corresponde a lo que debe ser el fútbol”.



No gustó la presentación: “hubo mucha intensidad y como cabeza del equipo hay que transmitirles que la mayor parte juguemos y creo que el árbitro no colaboró con eso. El partido no me gustó”.



Críticas al arbitraje: “nunca me ha gustado hablar del árbitro, creo que hay varios inconvenientes. Creería yo, que pudo manejar mejor el partido y darle continuidad al juego. En líneas generales pudo tener una mejor actuación.”



El golpe entre Juan Pablo Vargas y Teófilo Gutiérrez: “fue un choque fuerte. Conozco a Vargas y él no sale así. Luego Vanegas llega no sé a qué. Están pasando cosas muy incómodas en el fútbol. Del anterior partido observé las sanciones y sólo un miembro de Santa Fe fue sancionado y fue el asistente. Tenía que haber más tanto para ellos como para nosotros.



Problemas en Barranquilla: “no tienen que ser. El policía no puede llegar a interponerse en situaciones que son totalmente externas y ajenas. Ellos tienen una función. Nosotros tenemos que concentrarnos en el fútbol y lo que pasó ahí no lo podemos llevar a otras situaciones que pueden llegar a complicarnos. Tenemos que transmitir que el futbolista se dedique a jugar”.