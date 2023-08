Gamero explotó: ‘Mis jugadores no se tiraron, tengo dos lesionados’

Alberto Gamero analizó el empate de Millonarios en su visita al Deportivo Cali, en partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2023. El entrenador lamentó que dos de sus jugadores hayan terminado lesionados, aplaudió la personalidad de varios jóvenes jugadores, aplaudió las atajadas de Álvaro Montero y valoró el punto que rescató su equipo en Palmaseca.



Sin embargo, una pregunta de un periodista, que acusó a los jugadores de Millonarios de tirarse, hizo explotar al técnico embajador. Gamero contestó con vehemencia.



“El hincha del Cali se fue disgustado, yo me voy triste porque me llevo dos jugadores lesionados. Mis jugadores no se tiraban, o vaya a verle el tobillo de Paredes o la cintura de Vargas…eso no fue solo, ni que Millonarios vino a tirarse; no nos gusta ese fútbol, pero nos pegan. Ahí tengo los jugadores lesionados, ante Bucaramanga también. Esto no es que nos tiramos, es que los jugadores se están lesionando. Ahora ustedes no van a justificar la expulsión de Teo. ¿No pisó a Arias? El hincha no puede salir rabioso conmigo ni con Millonarios, sino con los que hacen los actos”, respondió Gamero.

“Este es un empate que suma. Fue un partido enredado, trabado, cortado por ambos equipos. Ya en los últimos minutos, con un hombre de más, intentamos hacer variantes para ganar y no se pudo”, analizó un poco más calmado el DT de Millonarios.



Sobre sus jugadores lesionados, Gamero confirmó que “Paredes tiene un esguince de tobillo. Juan Pablo Vargas tuvo un golpe en la espalda que no lo dejaba moverse, vamos a ver cómo evolucionan los jugadores para el domingo”, pensando en el partido contra Atlético Nacional.



“Hoy prácticamente tuvimos un equipo diferente, pero porque Cali no jugó el fin de semana ni tuvo partido de Copa, nosotros sí. El equipo viene en un desgaste, he visto el grupo caído, aquí es donde vienen las preocupaciones nuestras: hoy no sé si Vargas y Paredes estarán el domingo o serán dos jugadores menos; entonces estamos evitando lesiones, entonces es hora de que los muchachos entiendan que están en Millonarios y pueden jugar en cualquier momento”, rescató el entrenador albiazul.



“Fue un partido enredado, pero tuve jugadores con mucha personalidad, como el caso de Arévalo, de Kliver, de Vanegas. Hay que oxigenar el equipo, y el domingo tenemos un partido importante”, añadió.



Gamero también destacó: “Me voy contento con el rodaje del grupo, porque venir a jugar con el Deportivo Cali no es fácil, pero los muchachos compitieron, al margen de jugar mal o bien, y eso quería”.



Finalmente, elogió a Álvaro Montero: “Cali nos llegó por la pérdida de balón de nosotros. Y Álvaro fue importante, para eso están los arqueros, para salvarnos, tuvo una noche muy buena y nos ayudó para el 0-0. Cali fue más claro en el primer tiempo, en el segundo no llegaron a nuestro arco”.