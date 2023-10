De la Pava sobre el gol anulado de Luis Sandoval: ‘Era legítimo’

Deportivo Cali y América empataron este domingo en una nueva edición del clásico caleño. Fue un 0-0 que dejó una importante polémica y fue el gol anulado a Luis Sandoval antes del final del primer tiempo.



El VAR tomó la decisión de anular el tanto del delantero por un fuera de juego milimétrico que de hecho para el técnico Jaime de la Pava era un gol legítimo.



“Es increíble el gol que nos anulan. El talón del de América y el de Luis (Sandoval) están a la misma altura, es un gol legítimo con todo respeto a los que tomaron las decisiones...Es una acción que incide mucho en el juego”, comentó de entrada el entrenador.

“La tecnología la maneja el ser humano. Seguramente tienen que aplicar mejor ese trazado en este campo de juego. El factor decisional es humano, de lo que yo observo es gol, la línea de 5 con 50 me da buena referencia de la jugada y da claridad...Tengo un respeto por los árbitros, pero dudaron en algunas jugadas y hubo faltas que no me parecieron. Me parece raro que la tecnología no haya determinado que Sandoval está en la misma línea”, agregó dando su opinión sobre el arbitraje en este juego.



Por su parte dejó sus sensaciones del duelo ante América: “El equipo jugó bien en bloque, las bandas estuvieron bien sobre todo Onel (Acosta). En ese juego posicional se impusieron hasta el punto de que no tuvieron opciones por allí. Fue un partido de mucho desgaste, me preocupa lo que viene por la seguidilla de partidos y hay jugadores que están sintiendo eso como Teófilo Gutiérrez que sufrió una lesión en el recto femoral”.



En continuidad con lo ocurrido con Teo, el DT señaló que las molestias del jugador incidieron mucho en el juego asociativo del equipo: “Si incidió. Teo nos da esa invitación a jugar, a buscar espacios. Habrá jugadores que aprenderán a jugar así. En el entretiempo ya me dijo que tuviera cuidado por esa molestia y en este tipo de partidos nos pudo haber ayudado más y a asociarnos más”.



Por otro lado, el entrenador comentó que está muy contento con la evolución de su equipo: “La sensación personal es positiva. Me ha gustado cómo ha evolucionado el equipo. Estamos aprendiendo a competir mejor. Fuimos un equipo combativo, eso hay que seguirlo promoviendo y no hay que bajar la guardia. El equipo requiere guerreros en la cancha que jueguen bien al fútbol, con buena técnica, que estén bien emocionalmente. A los jóvenes les cuesta un poco estabilizarse mentalmente, pero trabajaremos en eso. El compromiso es alto por parte de todos”.



Finalmente, habló del partido de Envigado, pero aseguró que la prioridad es la recuperación de los jugadores: “Viene Envigado. Primeros nos enfocaremos en la recuperación de los jugadores de la mejor manera porque veníamos en una seguidilla de partidos. Tenemos otros hombres con los que jugaremos ese juego porque algunos no estarán por sanción o por lesión”.