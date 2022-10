Santa Fe busca despejar dudas en su visita a Jaguares en Montería

Jaguares de Córdoba e Independiente Santa Fe se enfrentarán en la fecha 18 de la Liga Betplay 2022-2, en un partido decisivo para la clasificación del equipo Cardenal, quienes vienen de salir humillados contra Alianza Petrolera y buscan retomar confianza en estas últimas jornadas de la fase regular.



Para este partido en Montería, el técnico uruguayo Alfredo Arias no podrá contar con el defensor Dairon Mosquera, quien sufrió durante la semana una lesión de esguince del complejo externo del cuello de pie izquierdo y no será parte de la lista de viajeros para este decisivo choque contra los felinos. Además, todavía no está disponible su portero y capitán Leandro Castellanos.



Igualmente, como altas Santa Fe previo a Jaguares tendrá ya disponible a José Enamorado, quien fue incluido para el partido en Montería. Jonathan Barboza también quedó disponible tras pagar suspensión en el clásico, pero no apareció en la nómina de viajeros a pesar de haber trabajado con normalidad en la semana, por lo que Arias decidió no llevar al uruguayo y en su lugar ingresó a Juan Camilo Aristizabal.



Ahora, contra Jaguares, Alfredo Arias tendrá el difícil reto de mostrar otra cara en Liga BetPlay, pues viene de cometer muchos errores defensivos que le costaron la goleada frente a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y volver a dar ventajas sería definitivo para una eventual eliminación.



Estos son los convocados por el DT Alfredo Arias 🦁 para la Fecha 18 ⚽.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/FVIXbtBlVo — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 16, 2022

“Tenemos que reconocer los errores. Así es más fácil corregir. No solo necesitamos mejorar el arco en cero. Hay que buscar las alternativas y las variables tácticas”, dijo Alfredo Arias en conferencia previo a este duelo contra Jaguares, siendo consiente del bajo nivel en la pasada fecha.



Por otro lado, en sus visitas a Montería, a Santa Fe no le ha ido del todo mal y a pesar de ser una plaza infernal por el calor, en los últimos cinco partidos disputados el cardenal ha logrado dos victorias y tres empates, no perdiendo hasta el momento en Liga BetPlay contra los felinos jugando en el estadio Jaraguay, por lo que se convierte en un buen indicio de cara a este choque.



Otra de las cosas que también podría aprovechar Santa Fe es la actualidad del equipo de Jaguares, quien ya eliminado solo busca hacer daño, pues su rendimiento no ha sido bueno en la temporada y en estos momentos acumula dos partidos empatados de manera consecutiva, cediendo puntos con equipos que están en la pelea por clasificar, por lo que el cardenal espera también sacar buena tajada de unidades para ir sellando su tiquete a cuadrangulares.