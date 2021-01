'Voy y lo levanto a trompadas': fuerte crítica de Valenciano a Duque

Atlético Nacional se despidió de la Copa Colombia, luego de perder 2-0 contra Deportes Tolima.



La derrota en el Manuel Murillo Toro causó malestar en el interior del verdolaga, por lo que Jefferson Duque, capitán del equipo, salió a dar la cara y en rueda de prensa lanzó unas fuertes palabras, pidiendo excusas por el mal rendimiento de él y de sus compañeros, en el duelo de cuartos de final.

"Estoy en representación del grupo para poner a la cara, a pedirle disculpas a toda nuestra hinchada, a pedirle disculpas al profe, porque lo que pasó hoy es una vergüenza, nos viene pasando y ya no nos tiene por qué pasar más", dijo el goleador el pasado jueves 21 de enero.



La declaración del capitán del cuadro antioqueño fueron reprochadas por diferentes sectores y, justamente, uno de los que criticó al delantero de 33 años fue Iván René Valenciano, quien en el programa VBar, de Caracol Radio, se refirió a lo dicho por Duque, asegurando que 'se le fueron las luces'.



“Yo, compañero de él, ni siquiera espero que termine la rueda de prensa, ahí mismo voy y lo levanto a trompadas. Ahí mismo entre la rueda de prensa. Para que respete, para que sea serio. Y respeto a Duque, me parece un gran jugador, un goleador, pero se le fueron las luces. Fuiste ahí para quedar bien con la hinchada, para que Los del Sur (barra de Atlético Nacional) no te critiquen. Es una falta de respeto con los compañeros”, precisó.



El próximo reto de Atlético Nacional será este lunes, cuando en el Estadio Municipal de Zipaquirá, se enfrente a La Equidad, por la segunda fecha de la Liga BetPlay.