Lejos de arrepentirse: 'Patrón' Bermúdez explicó su roce con Tévez

Jorge 'Patrón' Bermúdez es voz autorizada para hablar del pasado, presente y futuro de Boca Juniors, no solo por su pasado como futbolista y capitán, sino porque hace parte del Consejo de Fútbol del equipo xeneize.



Finalizada la temporada en la que el cuadro azul y oro se quedó con la Copa Diego Armando Maradona, el exdefensor colombiano habló con Boca Radio AM650 y se refirió al roce que tuvo con Carlos Tévez en el pasado, en el que aseguró que el 'apache' era un 'exjugador'.



El 'Patrón', no se arrepintió de lo que dijo en aquel entonces, y aseguró que, ahora, 'carlitos' es un jugador fundamental y espera que siga en el equipo hasta el final de su carrera.



"Yo no me arrepiento de nada porque siempre dije la verdad y no tengo ninguna diferencia particular con Tévez. Yo estoy en el Consejo de Fútbol para defender la institución y estoy feliz con 'carlitos' porque nos representa a todos adentro de la cancha".



Y añadió: "Lo del exjugador lo decía todo el mundo, cuando nos dijimos nosotros fue un escándalo", dijo.



Por último, Bermúdez manifestó su posición para que Tévez continúe vinculado a la institución xeneize, luego de que anuncie su retiro del fútbol profesional.



"Queremos que juegue hasta el último partido, no se retire nunca o siga trabajando para el club si es lo que quiere", finalizó.