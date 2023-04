Arboleda estaría entrenando con América: ¿Se reactiva posible fichaje?

Este viernes se conoció que el arquero Iván Arboleda se estaría trabajando con América de Cali, buscando ponerse a punto en su forma física para el próximo mercado. El jugador colombiano que rescindió su contrato en agosto de 2022 con Rayo Vallecano sigue sin encontrar equipo.



El programa Zona Libre de Humo contó que Arboleda "solicitó permiso para trabajar con América y fue autorizado" para hacerlo, aunque "esto no implica ser contratado". Todavía no se conoce cuál será el plan del tumaqueño para fichar en la próxima temporada. ¿Intentará convencer a los 'Diablos Rojos?



Cabe recordar que en febrero pasado el máximo accionista de América, Tulio Gómez, se había referido a la posibilidad de fichar a Arboleda y dejó claro que no lo tenían en sus planes, al menos hasta junio cuando ya tenían a sus arqueros definidos.



"Yo si me reuní con Iván Arboleda y con su representante, pero la secretaría técnica no dio aval para su contratación. Los arqueros son y serán hasta junio: (Diego) Novoa, (David) Quintero y (Juan) Múnera”, dijo en su momento Tulio Gómez.



El directivo salió a desmentir en su momento dicha opción, luego de conocerse que el jugador tenía "altas pretensiones económicas", que no se ajustaban a lo presupuestado por América. Mientras le aparece mercado a Arboleda, aprovechará la oportunidad que el dio el club de entrenarse en sus instalaciones.