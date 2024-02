Refuerzo internacional del FPC prende alarmas por problemas cardíacos

El fútbol colombiano ha iniciado y la Liga BetPlay 2024-I lleva tres jornadas que han dado muchas sorpresas, siendo Fortaleza CEIF, uno de los equipos que iniciaron con pie derecho al sumar dos victorias que son vitales para ir saliendo del descenso.

Fortaleza tiene la misión de mantenerse en primera división y por ello, logró mantener la base con la que logró el ascenso en 2023, sumando además, refuerzos importantes como el panameño Iván Anderson, Hayen Palacios, Yesid Díaz, Joyce Ossa y Cesar Hinestroza.



Sin embargo, no todo es alegría en Fortaleza, pues uno de sus grandes refuerzos como es el del panameño Iván Anderson, no ha podido ser utilizado por el técnico Sebastián Oliveros desde el once titular, pues el club viene cuidándolo tras detectarle algunos problemas cardíacos tras presentar los exámenes médicos.





El presidente de Fortaleza CEIF, Carlos Barato, dialogó con FUTBOLRED y le aseguró a este medio que la razón por la que el cuerpo técnico no ha podido utilizar 100% a Iván Anderson, es porque en los exámenes, no salió muy bien, dejando claro que lo llevan poco a poco y ha tenido un acampamiento con especialistas para tratarlo.



"El caso con Iván Anderson es circunstancial porque desafortunadamente el jugador presentó en sus exámenes físicos unas alarmas debido a un tema cardíaco y fue algo que lo sorprendió a él y a todos porque había jugado en el Monagas, la Selección de Panamá, pero nunca le habían observado nada", explicó Carlos Barató.



Además, agregó: "Acá somos muy profesionales en todo y nuestro cuerpo médico encontró esa situación y lo envió a especialistas, mientras pasaba todo eso. Así que perdió esa oportunidad de entrenarse a la par con el equipo".



De igual manera, Barato dejó claro que mientras tiene una mejoría Anderson, el técnico Oliveros está utilizando a Hayen Palacios, quien arrancó jugando la pretemporada.



"Hayen Palacios que llegó también, no presentó nada y es el único motivo para que este jugador haya jugado estos partidos, mientras que Iván no pudo jugar ningún partido. Sin embargo, es una linda competencia porque van a hablar mucho en el fútbol colombiano", dijo el dirigente.



Por último, Carlos Barato no dejó dudas sobre las condiciones del jugador panameño y espera una mejoría del jugador para los retos que tendrá Fortaleza esta temporada.



"Confiamos plenamente en la contratación de Iván Anderson porque tiene muy buenas condiciones y seguramente nos va a aportar bastante", finalizó el presidente de Fortaleza.



Más de Iván Anderson:

​

El defensor panameño tiene 26 años y debutó en Tauro de su país en la temporada 2017, logrando permanecer allí hasta 2020, logrando disputar 74 partidos y aportar cinco goles.



Después de ese desempeño, le permitió llegar a Universitario de Panamá y logró en 2021 jugar 34 partidos y aportar 4 goles. Luego de sumar experiencia en su país, llegó a Monagas de Venezuela como su primera travesía internacional, club en el que ha disputado más de 50 encuentros y ha convertido un gol.



Actualmente, con Fortaleza ha disputado tres partidos, siendo suplentes en todos los encuentros, sumando un total de 41 minutos jugados.



Andrés Rocha Flórez

REDACCIÓN FUTBOLRED