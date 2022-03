Más líos legales en Santa Fe: uruguayo demanda y pica en punta en FIFA

Santa Fe tiene varios frentes abiertos y no todos deportivos: a la compleja situación que dejó la goleada 3-0 en el clásico contra Millonarios, se suman dificultades de tipo jurídico e inclusive disputas de poder en el seno de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El tema deportivo es asunto del técnico Martín Cardetti, señalado tras la victoria pero quien aprovechó estos días de la pausa por elecciones para recuperar a los jugadores con problemas físicos, entre ellos Wilfrido de la Rosa.



En temas de 'política deportiva', se menciona al presidente Eduardo Méndez como líder de la oposición que, según el diario El Tiempo, busca el relevo del presidente Fernando Jaramillo. De hecho la fuente cita un encuentro entre el propio jefe de Dimayor y el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, para buscar una tregua que finalmente no se dio.



Y como si faltaran líos, hay demandas importantes en curso que podrían costarle una millonaria pérdida al club, sumido ya en una importante crisis económica. A los conocidos casos de Patricio Camps y su ayudante Martín Posse, a quienes la FIFA les falló a favor pero el equipo 'cardenal' llevó al TAS en su apelación, ahora otro extranjero toma la delantera en un nuevo conflicto laboral.



Se trata del delantero uruguayo Rubén Daniel Bentancourt, quien pasó por Santa Fe en 2018 por pedido del técnico Gregorio Pérez. Aunque llegó con gran expectativa y muchos decían que era un clon de Edinson Cavani, el saco resultó demasiado grande para su real aporte: 22 partidos y un gol.



Se fue a México sin mayor ruido, salvo el que ha hecho ahora, más de tres años después, al demandar a Santa Fe por incumplimientos en sus pagos. Y lo más preocupante: la FIFA le ha dado la razón en primera instancia.



La Cámara de Resolución de Disputas resolvió aceptar de manera parcial la demanda, que busca el pago de 100 dólares, correspondientes a salarios del del año 2019 más el 5 por ciento de intereses por año. El equipo colombiano tiene hasta 90 días para hacer los pagos.



Sin embargo, la respuesta del club no se hizo esperar y se sabe que habrá apelación antes de que se cumpla ese plazo, considerando entre muchos otros argumentos que el jugador pasó gratis al Atlante de México.



Santa Fe se expone a una una prohibición de inscribir nuevos jugadores de hasta tres periodos si no cancela la deuda, pero la apelación puede cambiar el escenario.



Los frentes abiertos son varios y los fondos no se multiplican, lo que supone que los problemas económicos que ha reconocido Méndez públicamente, estarían lejos de resolverse.