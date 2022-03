Rivera dejó pasar Junior por Santa Fe: ¿se mediría ahora a Nacional?

Tras su paso por Independiente Santa Fe, Harold Rivera se encuentra libre y a la espera de nuevas oportunidades para dirigir en el fútbol colombiano. Justamente sobre sus alternativas, el entrenador tolimense habló de los clubes con más chequera en el país.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, Rivera dio detalles del interés que hubo en Junior de Barranquilla mientras entrenó al cuadro cardenal y la situación actual de Atlético Nacional en su búsqueda de nuevo DT.



Sobre los barranquilleros expresó: “Me lo ofrecieron cuando estaba con Independiente Santa Fe. Cuando me dijeron eso, les dije que tenía una charla pendiente con el doctor Eduardo Méndez con respecto a mi contrato. Yo tenía como primera opción y toda mi lealtad hacia Santa Fe. Me senté a hablar con él, arregló el contrato conmigo y les dije (a Junior) que no que ya había arreglado”.



Aunque a la postre su proceso en el cuadro capitalino cayó hasta lo más profundo, el estratega asegura que “fueron más las cosas buenas que las no tan buenas”. Desde su salida en agosto del año pasado ha “reflexionado mucho” y califica su paso como “importante” por el levante que tuvo la nómina de su mano e incluso llegar a la final de Liga en 2020.



Eso sí deseó haber tenido “mayor materia prima” en la recta final de su gestión para haber podido alcanzar los objetivos trazados desde el inicio.



Por último, el técnico de 51 años se refirió a la complicada situación del verde de Antioquia y la posibilidad de dirigir: “Es lógico, ¿quién no quiere estar en Nacional? Al final uno se prepara para eso y si no lo hace uno, otra persona lo hará”.



“Sí me dijeron algo, pero hasta ahora son rumores. No he hablado absolutamente con nadie de la interna de Nacional. Tengo una persona que habla de eso, me dijo, pero no hay nada concreto tal y como con otros equipos con los que se me ha vinculado”, complementó.