Grave señalamiento a Eduardo Méndez en Santa Fe: ¿respuesta igual?

Independiente Santa Fe intenta pasar la página de la dura derrota que sufrió en el clásico contra Millonarios por 3-0.

Más allá de la goleada, que ya es muy dolorosa, preocupa la falta de reacción, de manejo desde la raya por parte del técnico Martín Cardetti y de rebeldía de los propios futbolistas en la cancha.



Pero ¿hay responsabilidad también de la dirigencia? Para un reconocido hincha, el político Rafael Pardo, es momento de preguntarse eso.



El tema es que, en su opinión, podría haber incluso un hecho delictivo, acusación velada pero muy grave en contra del presidente Eduardo Méndez.



"Fuera los testaferros. En Santa Fe Méndez se tiene que ir", publicó en sus redes sociales.

Fuera los testaferros. En Santa Fe Mendez se tiene que ir. — Rafael Pardo (@RafaelPardo) March 7, 2022

¿Testaferros? ¿A quién se refiere? ¿Está acusando a Méndez de tener alguna relación con un hecho delictivo?

​

Se espera una respuesta del dirigente, experto abogado, pues la discusión pasa por un tema que ya es muy complicado.



Es una realidad que Santa Fe no juega bien, que el buen inicio de Cardetti se ha ido diluyendo y que es necesario recomponer el camino ahora que se ha perdido la casilla entre los ocho mejores de la Liga. Insistir en jugadores que no responden no es una opción. Hay que desmentir en la cancha la suspicacia que generan los malos resultados.