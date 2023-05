Agónico empate de Once Caldas que celebra Junior: DIM no pudo entrar

Independiente Medellín estaba conquistando una victoria clave ante Once Caldas, que lo metía entre los ocho desplazando al Junior. Sin embargo, un gol al último minuto le arruinó los planes al técnico Sebastián Botero en su estreno.



Los goles de Andrés Ricaurte y Jhon Palacios por Medellín; Dayro Moreno y Jorge Luis Cardona por Once Caldas, sentenciaron el 2-2 en el Atanasio Girardot. Con este resultado, el rojo antioqueño quedó obligado a ganar sus dos últimos partidos para aspirar a entrar a los ocho. Quedó en el décimo puesto con 23 puntos, a uno de Junior que es octavo.

Al primer minuto, el equipo de Sebastián Botero tuvo la primera aparición en predios de Éder Chaux. Andrés Ricaurte se le coló a los defensores y quedó mano a mano con el portero, quien terminó salvando con lo justo. Cruce abajo que el árbitro y el VAR no dieron penalti pese al ligero roce que lo derribó en el área.



Sobre los 9', después de una combinación entre Daniel Torres y Andrés Ibarguen, llegó el primer gol del partido. Pase filtrado del atacante para que Ricaurte sorprendiente con un intento de taquito, que se fue al fondo tras pegar en el vertical izquierdo de Chaux.



El mismo Ricaurte, quien fue la gran figura del primer tiempo, tuvo otra buena llegada a los 11 minutos. El '10' probó de media distancia y exigió a Chaux tras un zurdazo que buscaba el ángulo. Apenas pasó un minuto cuando DIM volvió a insistir, esta vez con Jhon Palacios, que estrelló una pelota en el travesaño tras un cabezazo.



Once Caldas se animó después de los 22 minutos y por la vía del tiro libre pudo exigir al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Pelota que levantó Sherman Cárdenas y que rozó Luciano Pons. A los 41', después de una jugada que tejieron entre Sherman y David Lemos, llegó el tanto de Dayro Moreno. Pelota al corazón del área que impactó de cabeza ante la desatención de Palacios.



Apenas pasaron 3 minutos y Medellín estaba celebrando el 2-1. Cobro de esquina preciso ejecutado por Ricaurte, que terminó impactando de cabeza Palacios, después de elevarse entre los centrales.



Sobre los 5 minutos del segundo tiempo, Once Caldas construyó una buena jugada colectiva que pudo terminar en el empate. Pelota filtrada de Luis Felipe Pérez para Dayro, quien se giró y la jugó con Lemos, que metió un centro en busca de Jorge Luis Cardona al segundo palo. Remató incómodo ante la marca de Daniel Londoño y la pelota salió desviada.



El 'Blanco-Blanco' quiso aprovechar su buen momento en el partido y a los 59' intentó con la media distancia de Dayro, después de una recuperación en campo rival. Mosquera Marmolejo se estiró y salvó al córner. A los 60', Medellín perdió a su arquero titular, nuevamente por lesión. Luis Erney Vásquez ingresó en su lugar.



En el remate del partido, cuando se jugaba el 3 de la adición, Once Caldas le arruinó los planes del Medellín. Pelota de Dayro Moreno que tras un intento de desvió Yulián Gómez, terminó en un empate agónico. Jorge Luis Cardona se encargó de meterle el pecho después de un centro de Jorge Méndez.