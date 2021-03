Independiente Medellín con su plantel afectado, recibe al Pasto 

Deportivo Independiente Medellín recibe este domingo, desde las 3:30 de la tarde a Deportivo Pasto, por la fecha 13 en la Liga I-2021. Tras sortear varias dificultades entre lesiones, suspendidos e infectados por covid-19, el poderoso buscará un triunfo que lo mantenga en el grupo de los ocho. Mientras que los volcánicos llegan motivados por el triunfo en la Copa Suramericana contra La Equidad.

Con 13 jugadores ausentes entre lesionados, suspendidos e infectados por el covid-19, Hernán Darío Gómez tuvo que echarles mano a jugadores juveniles y otros que apenas se están terminando de recuperar de sus molestias físicas. Es por eso que Antony Dallos y Esteven Cardona fueron subidos desde las divisiones menores, mientras que reaparecen James Sánchez y Juan Manuel Cuesta.



"Es la primera vez que veo con tantos jugadores sin poderlos alinear, por lesiones, sanciones e infectados por coronavirus, en los últimos días, trabajamos con 15 jugadores, metiéndole duro y dando orden. Son jugadores buenos, pero seguramente vamos a tener dificultades", destacó ‘Bolillo’ Gómez.



"A los hinchas les decimos que vamos a darlo todo y vamos a jugar a muerte el domingo. Pero deben entender las dificultades que tenemos. Seguramente, tendremos improvisaciones como la de Juan Guillermo Arboleda jugando por izquierda", agregó el técnico antioqueño.



Sobre Dallos, es ofensivo, nacido en Cúcuta y parte de las divisiones menores del DIM desde 2014, mientras que Esteven Cardona juega como lateral y regresa al primer equipo, luego de haber sido citado en 2019 bajo la dirección de Aldo Bobadilla. "Tengo la confianza en mi plantel, en los jugadores juveniles que vamos a subir. En Colombia hay jugadores muy buenos, es difícil ver troncos en algún equipo. Hay diferencias en edad, en experiencia, pero en manejo de balón no lo hay", comentó el estratega.



Datos entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto



Por Liga, Independiente Medellín y Deportivo Pasto se enfrentaron en 45 ocasiones, con 18 triunfos para el poderoso, contra 12 de los volcánicos y 15 partidos terminaron empatados. En cuanto a goles marcados, 57 fueron para los antioqueños, contra 46 de los nariñenses.



Independiente Medellín no conoce la derrota frente a Deportivo Pasto como local en Primera División en sus últimos 16 partidos (12 victorias y cuatro empates), su última derrota de mayo de 2002 (2-4). Además, los últimos seis enfrentamientos en esta serie se cuentan por victoria del poderoso. Con su victoria ante Águilas Doradas por 0-2 la última fecha, Independiente Medellín consiguió marcar más de un gol tras no hacerlo en los nueve anteriores (tres victorias, cinco empates y una derrota).



Luis Vásquez, arquero del DIM, ha mantenido su portería en cero en el 33 por ciento de los partidos que ha disputado en la Liga I- 2021 (2/6).



Deportivo Pasto acumula cinco duelos como invicto en Primera División (dos victorias y tres empates); no encajó gol en esas dos victorias (0-1 v Once Caldas; 1-0 v Alianza Petrolera). Además, Pasto ha marcado el 75 por ciento de sus goles en la primera parte en la Liga I- 2021 (9/12 – 3 minutos 0-15; 3 min 16-30; 3 min 31-45).



Alineación probable



Independiente Medellín: Luis Erney Vásquez; Juan David Mosquera, Alexis Rolín, Andrés Cadavid, Juan Guillermo Arboleda; Kevin Londoño, James Sánchez, Javier Reina, Matías Mier; Juan Manuel Cuesta, Leonardo Castro.

D.T.: Hernán Darío Gómez.



Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

T.V.: WIN Sports +





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8